"Самый лучший": Лукашенко подарил Путину трактор (видео)

Кроме трактора с сеялкой, российскому президенту в честь юбилея преподнесли также пирамиду из дынь. Такой подарок сделал президент Таджикистана.

Related video

Президент Беларуси Александр Лукашенко преподнес своем российскому коллеге Владимиру Путину, которій сегодня, 7 октября, отмечает свое 70-летие, трактор с сеялкой. Об этом сообщил Телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко подарил Путину сертификат на трактор Belarus 1523.3. Свой выбор подарка он объяснил журналистам на камеру.

"Трактор (подарил, — ред.). Такой, на котором я работаю, самый лучший, ручной сборки", — сказал Лукашенко.

По словам президента РБ, трактор Belarus 1523.3 – самый лучший образец сельскохозяйственной техники, которую выпускает его страна. Именно на таком тракторе когда-то работал и сам Лукашенко.

Белорусский президент сообщил, что к этой модели подходит очень много насадок. Но он остановил свой выбор именно на сеялке.

"Будем сеять хлеб, вырастим и Дуде, Моравецкому там (дадим, – ред.). Европе (дадим, – ред.), чтоб не голодали там и не воровали в Украине хлеб, а везли его бедным странам", – заявил Лукашенко.

Отметим что трактор с сеялкой – не единственный оригинальный подарок, который Путину подарили на юбилей.

Президент Таджикистана преподнес российскому президенту пирамиду из дынь.

Фокус раньше писал, как отмечает свой 70-летний юбилей президент России Владимир Путин. Кремлевский пул пропагандистов утверждает, что главу Кремля с юбилеем поздравили северокорейский руководитель Ким Чен Ын, президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо соответственно. Кроме этого, свои поздравления Владимиру Путину передали белорусский лидер Александр Лукашенко и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Отметим, что мы также рассказывали своим читателям по случаю юбилея Владимира Путина в своем материале рассказал, как поклонник Ильина и Гумилева стал диктатором.