Мир глазами Путина: как поклонник Ильина и Гумилева стал диктатором

Одни называют его сумасшедшим и шантажистом, другие — опытным политическим гроссмейстером. Однако 7 октября российский лидер празднует 70-летие, и этот юбилей отмечен не триумфом, а провалом в войне с Украиной.

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Многие думают, зачем нынешнему хозяину Кремля война, ведь это не только жертвы, но и возможное падение рейтингов. И конкретные логические объяснения действительно найти сложно. Но если попробовать посмотреть на мир, а особенно на историю, глазами Владимира Путина, многое становится понятным.

Философы Путина: Иван Ильин, Лев Гумилев

В октябре 2021 года Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Отвечая на вопрос, каких авторов читает, он назвал имя русского философа Ивана Ильина, а после сказал: "Он думал о России и ее будущем". На самом деле Ильин давно присутствует в жизни Путина — его цитаты за последние 15 лет наиболее часто встречаются в публичных выступлениях президента России.

"С середины 2000-х Путина интересует белая эмиграция, он цитировал труды Александра Солженицына, Ивана Ильина и Льва Гумилева. Его советники искали материалы, способные обосновать политический курс — правый либерализм", — говорит Александр Морозов, российский журналист и политолог, научный сотрудник центра Российских исследований Бориса Немцова в Карловом Университете в Праге.

Путин — разумный человек, и все, что он говорит, нельзя воспринимать одномерно. Он играет в шахматы: маскирует планы, создает дымовую завесу. Он — чекист. Это его профессия экс-депутат Госдумы Илья Пономарев

Ильин родился в царской России, после прихода большевиков его выдворили из страны, жил в Германии и Швейцарии, увлекался фашизмом и считал возможным соединять "национальную диктатуру" с религией. Именно на подходе Ильина основывается путинский взгляд на Украину, считают эксперты.

"Украина признается наиболее угрожаемою частью России в смысле отделения и завоевания. Украинский сепаратизм — явление искусственное, лишенное реальных оснований. Он возник из честолюбия вожаков и международной завоевательной интриги. Отделившись, это государство предает само себя на завоевание и разграбление иностранцам. Малороссия и Великороссия связаны воедино верой, племенем, исторической судьбой, географическим положением, хозяйством, культурой и политикой", — так об Украине писал Ильин в 1938-м, так ее представляет Путин сегодня.

Для них обоих Украины не существует, а слово "украинцы" можно позволить писать в кавычках. Путин настолько вдохновился словами философа, что решил возвести их автора в культ — прах перезахоронить в Москве, а книги переиздать. Одну из самых известных — "Наши задачи" — накануне расстрелов на Майдане и оккупации Крыма в подарок от Кремля получат все губернаторы и высокопоставленные члены пропрезидентской партии "Единая Россия".

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Приглашение в трибунал. К чему приведет Путина аннексия украинских территорий

Упомянутый Лев Гумилев — еще один любимый философ Путина. Считается, что его цитаты, как и Ильина, в речах президента РФ по­явились с подачи экс-заместителя руководителя администрации Бориса Ельцина и идейного вдохновителя прихода к власти Путина — Владислава Суркова. Именно Гумилев писал о важности евразийского пространства, куда так хотел затянуть Виктора Януковича и Украину Путин в 2013-м. Другом Гумилева, а философ умер в 1992 году, был некий публицист Юрий Бородай. Сын последнего Александр, ныне депутат Госдумы, в 2014-м сыграл свою роль во время вторжения РФ в Украину — сначала принимал участие в оккупации Крыма, а после провозгласил себя премьер-министром "Донецкой народной республики".

Советские идеалы. Владимир Путин и советский учебник истории

"После 2014 года репертуар Путина стал меняться: православная святость и элементы царского периода Николая І или Александра ІІІ отошли на второй план. Не то чтобы совсем исчезали, но параллельно появлялись другие. В голове у Путина теперь все упиралось в Советский Союз. Он убедил себя, что тот рухнул как-то неправильно и его надо собирать", — продолжает Александр Морозов. Путин постепенно стал присваивать России величие Советского Союза. Да, он нехотя признает, что после 1991 года украинская государственность состоялась, но при этом пытается обосновать ее историческую неправомочность. И дальше — хуже, в Кремле говорят то о "Ялте-2", то о новом Хельсинском акте, то о борьбе с американской гегемонией.

[ + – ] Футболки с имперской символикой, портретами Гагарина и Путина в сувенирной лавке в Москве Фото: Getty Images

"Но ведь в реальности этого ничего нет. Путин находится в пузыре воображаемого Советского Союза. Как бы он ни фантазировал, используя победу в Великой Отечественной войне как ключевую или андроповскую модель преследования инакомыслящих, его возможности ограничены — Россия никогда не будет СССР, — уточняет Морозов. — Более того, раздвоение, шизофрения происходят на уровне реальной внешней политики. В одном блоке он говорит о евразийском экономическом пространстве, а в другом разворачиваются фантазии: Россия вместе с Беларусью воюет с Польшей, сражается против мистического восстановления Великого княжества Литовского, нападает на Украину".

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"Запрещенные" факты о Путине. Патологическая жестокость, агрессивность, связи с криминалом

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", написанная летом 2021 года (ее опубликовал официальный сайт Кремля — на русском и украинском языках), по оценкам экспертов, завершает его идейные искания в отношениях и с Украиной, и с Западом, расставляет все точки над "і". Она ясно показывает: Путин возвращается к советскому учебнику истории, стремясь использовать каждый эпизод идеологически, развертывая его в советскую концепцию интернационального единства.

Морозов вспоминает, как в Праге сносили памятник советскому маршалу Ивану Коневу: "Москва очень обиделась, мол, чехи неблагодарные — их спасали, а они забыли. И попыталась навязать дискуссию вокруг советской концепции истории, но чешские интеллектуалы решили, что в такой дискуссии участвовать не будут, для них это переработанное прошлое". Украина не Чехия, советские мифы у нас все еще находят отклик, и это слабое место.

Не один народ. Что русские думают об украинцах

Россия пытается присвоить чужую историю: то с размахом празднует День крещения, утверждая, что Московское государство — единственный преемник Древней Руси, то называет дочь киевского князя Ярослава Мудрого, Анну, русской. Или же пытается исказить историю, сказав, что Переяславские соглашения 1654 года — акт "соединения" с Москвой, Крым — исконно русская земля, а Украина — это всего лишь "детище советской эпохи".

Историки говорят: стремление Москвы приватизировать прошлое, письменность, православие и культуру — это попытка удержать иллюзию несуществующего величия. Без этого "восстановление" статуса сверхдержавы невозможно. Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, единственный из 450 депутатов, проголосовавший в 2014 году против аннексии Крыма, говорит: проблема в том, что российская идентичность не существует без украинской. Если воровать и искажать не будут, останется неприглядная правда: Россия — всего лишь поздняя наследница Золотой орды. Такое в понимании Ильина, Гумилева и Путина невозможно.

[ + – ] Опасная ностальгия. В голове у Путина все упирается в Советский Союз: тот рухнул как-то неправильно, его надо собирать

Впрочем, как и в понимании российского большинства. Ведь среди россиян распространен миф о едином народе. Многие ссылаются на семейные и языковые связи с украинцами, готовы признать идеи о несостоятельности Украины. Поэтому у Украины можно было забрать Крым и оккупировать Донбасс — там, по мнению россиян, тоже живут русские. Поэтому и начали войну.

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