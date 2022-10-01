Приглашение в трибунал. К чему приведет Путина аннексия украинских территорий

Признание результатов "референдумов" является доказательством совершения Кремлем очередного преступления, и это позволит Украине привлечь российских политиков к ответственности.

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Президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Украины, которые Россия захватила в ходе войны — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Выступление Путина в Георгиевском зале: точка невозврата

В пятницу, 30 сентября, приглашение в Георгиевский зал Кремля получили депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, российские министры и губернаторы. Сначала Путин встретился с предводителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также гауляйтерами Херсонской и Запорожской областей – Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, а после и их пригласил на "торжественную церемонию". Спикер президента РФ Дмитрий Песков анонсировал: Путин выступит с "объемной" речью.

За несколько дней до собрания было понятно, Москва планирует провести публичную церемонию одного из этапов аннексии — "подписания договоров о вступлении в состав России" территорий четырех областей. Так и произошло.

"Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда", — сказал Путин в Кремле, и подписал "документы" о "присоединении" территорий Украины к России и образовании новых субъектов Федерации.

Присутствующие в Кремле бурно зааплодировали, а глава Чечни Рамзан Кадыров, как утверждает РИА "Новости", даже "заплакал".

[ + – ] Торжества на Красной площади в Москве по случаю "присоединения" территорий Фото: Getty Images

Как под копирку. Кремль раскрыл свои планы аннексии еще год назад

Если "независимость" Херсонской и Запорожской областей Путин признал накануне ночью, подписав соответствующие указы, то к так называемым "республикам" с центрами в Луганске и Донецке как к отдельным государствам он относится с 21 февраля 2022 года.

Именно в этот день в Москве на заседание собрались члены Совета безопасности Российской Федерации, представители Госдумы и Совета Федерации.

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Россия может повторить агрессию. Кто и как будет обеспечивать безопасность Украины после войны

В отличие от сегодняшнего дня, тогда состоялись большие слушания. Выступали главы разных структур и ведомств. Например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина совершает "атаку на славян, православных и все российское", а признание "ДНР" и "ЛНР" будет сильным сигналом всему "русскому миру". Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала официальные украинские власти "марионеточным режимом, который ничего не может решить" и подчеркнула, что вести переговоры нужно исключительно с США и больше ни с кем. Министр МВД России Владимир Колокольцев заявил, что "ЛНР" и "ДНР" следует признать с учетом территорий, которые находятся под контролем Украины.

Только глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин слегка сомневался: "Нашим западным партнерам нужно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки пойти на мир и выполнить Минские соглашения", за что его пристыдил Путин.

Но во всех этих словах, даже в поправке Нарышкина, можно было прочитать все будущие планы Кремля. Это и оккупация всей территории Донецкой и Луганской области, и желание смены власти в Украине, и надежда на последующий разговор с Вашингтоном с позиции сильного лидера.

Вечером того же дня появилось обращение Путина к россиянам, в котором он бросил в адрес Украины порцию обвинений и объявил о признании псевдореспублик. В пункте 4 каждого из двух указов сказано: Россия официально вводит свои войска на территорию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "для поддержания мира". На следующий день Госдума РФ единогласно ратифицировала договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с квазиобразованиями, а Совбез РФ разрешил использовать регулярную армию на территории другого государства.

Далее, как мы знаем, последовало широкомасштабное вторжение, попытка за три дня взять Киев и сменить в Украине власть.

Ничтожное решение. Ответом Путину должно стать создание специального международного трибунала

"С точки зрения международного права псевдореферендумы и аннексия территорий по их результатам — ничтожны. Присоединение этих территорий к составу РФ противоречит уставу ООН, нарушает принцип территориальной целостности, неприкосновенности границ", — говорит Фокусу советник по юридическим вопросам Гражданской сети "ОПОРА" Павел Романюк.

Он уверен: аннексия украинских территорий является лишь доказательством в суде преступления, совершенном высшим руководством РФ по отношению к Украине.

"Поскольку псевдореферендумы и аннексия этих территорий являются доказательством международного преступления, агрессии против Украины со стороны Российской Федерации, реакция мира должна быть продиктована активизацией наших усилий по созданию международного специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Это будет четкий ответ в юридическом контексте. Таким образом, мы сможем привлечь всех лиц, которые принимали соответствующие решения, относительно аннексии этих территорий к уголовной ответственности, как международных преступников", — дополняет Романюк.

Не финал. Следствие "референдумов" — новая фаза войны

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы готовы к этому. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне не будем обсуждать. Он сделан. Россия его не предаст", — сказал во время выступления Путин.

Политолог Олег Лисный в разговоре с Фокусом отмечает: к переговорам так не призывают, ведь президент Владимир Зеленский ранее четко заявил, что если будут аннексированы территории Украины, то с человеком, который этим управлял, никаких разговоров быть не может.

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Удержать захваченное. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация

"Если Путин этого не услышал — это проблемы его слухового аппарата, — говорит Лисный. — Действия России прогнозируемы. Это очередная дурь, которая идет в одной коннотации с произошедшим 24 февраля. Путин продолжает выбирать из плохих вариантов наихудший. Он снова шагает по граблям, которые в конце концов его прибьют. Это его лебединая песня, возможно, он это подсознательно и чувствует, но все равно действует".

Эксперты говорят, Путин повышает ставки, демонстрируя, что не собирается идти на какие-то уступки. Наоборот, говорит прямо: Россия может пойти на любые шаги для достижения своих целей, в том числе применить ядерное оружие.

Проведение псевдореферендумов и дальнейшая аннексия — это попытка остановить украинское контрнаступление на фронте, которое лишило Москву возможности образовать пятое квазиобразование в Харьковской области. Путин хочет взять реванш после поражения в Харьковской области и надеется, что угроза большой войны с применением ядерного оружие ослабит поддержку Запада в вопросе наступления Вооруженных сил Украины. И даже более того, попросит Киев "ради безопасности всего мира" пойти на сделку с Путиным.

[ + – ] Путин может стать фигурантом международного трибунала после аннексии новых областей Украины Фото: ТАСС

Политолог Владимир Фесенко говорит, что в Кремле реально думали, что ЕС и США будут давить на Украину, принуждая Киев к переговорам о мире на российских условиях.

Но эксперт уверен: как это было и с предыдущими планами, ничего из этого не выйдет. "Путин, как раньше, так и сейчас неадекватно оценивает ситуацию и в Украине, и реакцию самого Запада", — подчеркивает Фесенко.

Поэтому единственным последствием решений в Кремле будет то, что война перейдет в новую фазу.

Ответ Украины: принципиально быстро освободить захваченные Путиным территории

"Мы не признаем никаких заявлений этого престарелого маразматика. Поэтому мы и дальше будем освобождать территории. На оккупированных территориях нет суверенитета России, это суверенная территория Украины, — продолжает Лисный. — Для Украины это очередная неприятность, отторжение, а не аннексия территорий, которая произошла незаконно, как бы товарищ Путин не апеллировал к нормам ООН. Россия ведет захватническую политику империи, и эта империя рухнет. В своем обращении Путин сказал, что англосаксы плохие, потому что убивали индийцев, но забыл о роли России в вопросе коренных народов. Не сказал, сколько они уничтожили и уничтожают сейчас. Поэтому меня больше интересует реакция Запада. Предварительно они уже заявляли, что не признают аннексии, но ожидается введение более жестких экономических санкций".

Кроме того, должны последовать неформальные сигналы, говорящие, что Соединенные Штаты поддержали наше право на использование оружия, которое поставляют Украине, а также активизация ленд-лиза.

"Для нас принципиально теперь быстро освободить эти территории. Это будет пощечина Путину, которую он может и не выдержать. Если мы, например, через неделю заберем территории назад — это будет сигнал и для Путина, и для россиян, и для цивилизованного мира, что он не может контролировать захваченное. Это было бы прагматично, цинично, верно — и, главное, справедливо", — заключает политолог.

Ответ Зеленского — вступление в НАТО

После событий в Москве, президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО, — сказал Зеленский. — Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины — реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто".

А заявка необходима, чтобы это сделать де-юре.

[ + – ] Владимир Зеленский: "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО" Фото: president.gov.ua

Павел Романюк из ОПОРА напоминает: Конституция Украины позволяет подавать заявку и становиться членом НАТО и ЕС.

"Но мы же понимаем, что вступление в НАТО имеет устоявшуюся процедуру, определенную уставом этой организации, — говорит он. — Президент, адекватно отвечая на те вызовы, которые связаны с аннексией нашей территории, обращается в организацию по выработке специальной процедуры Ad hoc, то есть в конкретном случае для Украины. Эта процедура исключительная, но требует быстрой и оперативной наработки. Сложность дипломатических баталий в том, что есть некоторые страны-члены НАТО, которые могут не способствовать столь ускоренному вступлению. Мы на дипломатическом уровне должны работать, чтобы партнеры были взаимны и пошли навстречу нашим попыткам противостоять агрессии России".

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