Путин угрожает от бессилия. Чем закончится агрессия для президента России

Объявление частичной мобилизации для войны на территории Украины и угрозы применения ядерного оружия. Таковы новые-старые аргументы Кремля, озвученные на этой неделе. С их помощью президент России Владимир Путин планировал запугать мировое сообщество, но получил в ответ несколько откровенных пощечин.

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Как известно, Владимир Путин любит смотреть не на Запад, а на Восток, ища там союзников. Он всегда традиционно комфортно чувствовал себя во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ее членами являются 8 государств – Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, и эксперты называют ШОС восточным аналогом ЕС или даже НАТО.

Вот и 17 сентября Путин ехал в Самарканд с определенными надеждами. Там он планировал поговорить с лидерами Китая и Индии. Но, как стало вскоре очевидно, настолько недружественного приема российский лидер не ожидал – Китай выразил обеспокоенность по поводу войны в Украине, а премьер-министр Индии Нарендра Моди вообще раскритиковал действия Москвы. Последний публично сказал, что сейчас не эпоха войны. И это при том, что оба государства за шесть месяцев ни разу публично не осудили российскую агрессию в Украине.

"У Путина не было своей типичной ауры преимущества на саммите", – написало после британское издание Daily Telegraph. Сначала Путин был вынужден ждать президента Кыргызстана, а затем и Турции. Кроме того, лидер Китая Си Цзиньпин не явился на вечернюю встречу без галстуков, а индийский премьер Нарендра Моди открыто сказал, что придется говорить "о демократии, дипломатии и мире". В ответ Путин пообещал: "Мы сделаем все для того, чтобы это (военные действия в Украине. — Ред.) прекратилось как можно быстрее".

Агония режима Путина

"Похоже, Путин вернулся с саммита ШОС очень раздраженным. Он почувствовал, что его воспринимают как лузера, как человека, проигрывающего в этой войне. Он почувствовал это даже от тех, к кому всегда относился с презрением, как ни на что не влияющим марионеткам. И тут он увидел, что его никто не воспринимает как равного лидера", – говорит Фокусу политолог Владимир Фесенко.

Эксперт предполагает: люди в окружении Путина, которые поддерживают идею войны – Сергей Шойгу, Николай Патрушев и Дмитрий Медведев — начали убеждать президента РФ, что ситуация очень сложная, с фронта бегут, воевать не хотят, сил не хватает, фронт может обрушиться и нужно спасать ситуацию.

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Удержать захваченное. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация

"Поэтому в таком форсмажорном режиме принимались законы об уголовном наказании за дезертирство и ряд других нарушений, вроде невыполнения приказов, – продолжает Фесенко. – Судя по тому, что такие законы были приняты – это массовое явление и серьезная проблема. Поэтому решили наказывать за дезертирство и мобилизовать новых. Кроме того, объявить о проведении псевдореферендумов. Надо же было как-то оправдываться за позорное бегство в Харьковской области".

Но как оправдаться – вопрос был до последнего открытым. Поэтому выступление Путина и состоялось не 20 сентября вечером, а только 21-го утром. Тогда он объявил о частичной мобилизации в России и поддержке идеи проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях.

Фесенко предполагает, что Путин не сделал заявление вечером, потому что не была согласована позиция: объявлять ли войну, частичную или полную мобилизацию.

"К полной мобилизации Россия сейчас не готова, – уверен политолог. – Даже на частичную мобилизацию уйдет как минимум несколько месяцев. Советская военная система была построена на возможности массовой мобилизации. Сейчас им нужно еще сформулировать самую организационную схему, как это будет происходить, кто будет обучать мобилизованных. Ведь весь боеспособный офицерский состав и все, у кого боевой опыт – воюют.

Они тянули до утра, им нужно было решить, как пригрозить Западу, о чем именно сказать. На вечер 20 сентября не было единства и четкой позиции, что именно нужно сказать в обращении, чтобы оно выглядело достаточно угрожающе: "Путин снова напугал весь мир" и при этом было более-менее реалистично, не пугало собственное население".

[ + – ] Как оправдаться за проигрыш – вопрос был до последнего открытым. Поэтому выступление Путина и состоялось не 20 сентября вечером, а только 21-го утром Фото: Скриншот

Сила западных санкций против России

Очевидно, Путин пытается сохранить то, что, как он думает, ему удалось завоевать. То есть, контроль над частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также над оккупированным Крымом. На примере Харьковской области он видел, как быстро можно лишиться, казалось бы, уже завоеванных территорий.

Но чего стоят ультиматумы Путина? Да, он хотел напасть на Украину — и напал, он думал о мобилизации – и объявил ее. Но сейчас Путин угрожает применением ядерного оружия. Мол, после псевдореферендумов территории четырех областей будут считаться российскими, что дает президенту РФ право использовать ядерное оружие для их защиты. Но этот аргумент выглядит неубедительно по нескольким причинам.

Во-первых, территории Россия собирается аннексировать.

Во-вторых, по собственно российским территориям – многочисленным военным и инфраструктурным объектам, например, вокруг Белгорода – уже наносились удары. И это уже не впервые, когда Россия устанавливает какие-то "красные линии", например, в отношении поставок оружия в Украину, и не придерживается их.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что "поведение Путина свидетельствует о крахе вторжения в Украину", глава правительства Британии Лиз Трасс предупредила: "Шантаж не сработает", президент США Джо Байден согласен: "Они станут изгоями". Если последить за высказываниями мировых лидеров, становится заметно: они Путину не верят – он угрожает от бессилия.

[ + – ] После объявления частичной мобилизации у Путина возникли и ожидаемые проблемы внутри страны Фото: Getty Images

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес хотя и говорит, что решения президента РФ о мобилизации напоминают поведение Адольфа Гитлера, когда тот в последние дни Третьего Рейха пытался привлечь побольше солдат, но все же допускает, что Путин может применить ядерное оружие.

"Путин — холодный, как лед, но не сумасшедший: он хорошо знает, что тогда США должны будут полностью втянуться в эту войну. Пентагон уже предоставил президенту Джо Байдену список вариантов на такой случай", – поясняет Бен Ходжес.

Угроза применения ядерного оружия – это не угроза пустить танки на соседнюю страну, поэтому США не могут относиться к ней легкомысленно и принимают меры. Например, работают с Китаем и Индией, чтобы те повлияли на Путина. И результаты такой работы мир уже увидел в Самарканде.

Быстрый уход Путина

После объявления частичной мобилизации у Путина возникли и ожидаемые проблемы внутри страны. Граждане, которые хотя и поддерживают своего лидера на выборах, воевать за его идеи не хотят. В результате на улицы вышли тысячи людей с протестами против призыва в армию, были задержаны около двух тысяч митингующих. Мужчин, которых задержали на улицах, скорее всего, сразу же мобилизуют. В то же время на границах образовались огромные очереди на выезд из России.

Ситуацию в РФ сегодня активно анализируют как иностранные, так и украинские эксперты. Например, британский аналитик Тимоти Эш предупреждает: для Путина все плохо кончится.

"Выстрелом в голову от какого-то русского патриота из его окружения, – говорит Эш. – В Кремле есть оппозиция, такие люди как Патрушев, бывший соперник Сергея Иванова, есть другие силовики, которые могли бы выступить против него, поскольку ситуация для России ухудшается, а российские военные потери возрастают. Я думаю, что есть много людей, которые не хотят ввязываться в ядерную войну с НАТО. Я думаю, что США разговаривают с этими людьми. Очевидно, войну Путин проиграл, теперь вопрос в том, потеряет ли он оставшихся союзников, таких как Китай, и саму Россию".

[ + – ] "У Путина не было своей типичной ауры преимущества на саммите", – написало британское издание после встречи лидеров стран ШОС в Самарканде Фото: Getty Images

Эш предполагает, что Путин готов к переговорам (возможно, китайцы ему посоветовали), чтобы сохранить то, что у него есть, и даже готов "продавать у себя дома" тезис о том, что "россияне упорно боролись, воевали с НАТО, и остановили Альянс у границ России".

"Это последний шанс для России выжить", – говорит аналитик.

Напомним, накануне объявления частичной мобилизации в РФ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который также встречался с Путиным в рамках ШОС, заявил, что президент РФ хочет поскорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.

Российский политолог и публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский предполагает: в Кремле истерика, там осознали неизбежность капитуляции и думают, как урегулировать ситуацию. Пионтковский допускает, что рассматривается вариант, при котором Путина могут временно отстранить от власти под видом болезни, а он передает свои функции Совету безопасности. Все это происходит, чтобы как-то оправдать проигрыш в Украине, сняв ответственность с Путина.

"Думаю, этот проект поддерживает и армейский генералитет", – говорит эксперт. В России же ничего просто так не происходит. И не случайно в начале сентября группа депутатов из Санкт-Петербурга обратилась в Госдуму РФ с предложением отстранить Путина от должности президента, обвинив его в государственной измене. Как для России — достаточно смелое заявление.

На процессы в РФ сегодня, по словам Пионтковского, влияет Юрий Ковальчук, близкий к Путину человек, известный своими антилиберальными и антизападными взглядами, бизнесмен, контролирующий все медиаактивы. "Путин думает, как удержать власть и огромную собственность, проигравши войну", – предполагает Пионтковский.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко также думает, что за спиной у Путина его соратники уже готовы вести переговоры с Западом, интрига только в том, как быстро они на эти переговоры пойдут.

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