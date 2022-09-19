Россия может повторить агрессию. Кто и как будет обеспечивать безопасность Украины после войны

Не меморандум типа Будапештского, но и не 5-я статья устава НАТО. Какие гарантии безопасности для Украины обсуждают в Офисе президента с международными партнерами.

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На этой неделе в Офисе президента представили документ – Kyiv Security Compact. Это концепция проекта гарантий безопасности для Украины. Она разработана группой международных советников во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Во время презентации присутствовал один из авторов идеи – глава Офиса президента Андрей Ермак.

ЕС и США воевать не будут

Ключевая цель – укрепление территориальной целостности, суверенитета и политической независимости Украины в ее международно признанных границах. Также гарантии должны содействовать продолжению демократических реформ. Иными словами, в договор будет заложен механизм получения международной поддержки в случае новой волны агрессии со стороны РФ.

В конце концов, должен быть подготовлен не сугубо политический документ, как Будапештский меморандум, а юридический – конкретными гарантиями. Например, хотелось бы, такой, как в мае 2022 года, Великобритания подписала с Финляндией и Швецией – он гарантировал им безопасность, в том числе и в случае нападения России, до начала их членства в НАТО. Тогда декларации предусматривали изменение сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Великобританией и каждой страной, усиление обмена разведывательными данными, ускорение совместных военных тренировок, учений, а также усиление безопасности во трех странах и Северной Европе. Фактически Стокгольм и Хельсинки получили поддержку на уровне 5-й статьи устава НАТО (которая говорит, что нападение на одного из членов альянса является нападением на всех его членов и на каждого в частности).

[ + – ] Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава Офиса президента Андрей Ермак Фото: Getty Images

Но уже сейчас очевидно, что украинский вариант безопасности таким не будет. ЕС, США не готовы воевать за Украину. Предполагается, что за Украину будут воевать, как и сейчас, Вооруженные силы Украины, но их нужно обучать и вооружать.

Что касается самого НАТО, то концепция говорит, что эти гарантии безопасности никоим образом не препятствуют движению Украины в Альянс. Просто пока Украина не вступила в НАТО (а государство в состоянии активной войны вряд ли может стать членом организации, и даже после ее окончания это не произойдет автоматически – от Украины будут ждать реформ не только в армии), а это конечная цель, которая записана в Конституции, и о которой говорят представители власти, должны действовать эти гарантии.

Также можно говорить о сильном составе стран – потенциальных подписантов. Среди них США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия, Польша, а также Австралия, Турция. Вероятно, могут быть Словакия и Чехия, а также балтийские страны и скандинавские. Но, в отличие от мартовского плана, в списке точно нет страны-агрессора – России и пока отсутствует Китай.

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Напомним, в конце марта в Стамбуле Украина уже предлагала договор о гарантиях безопасности (накануне того, как мир узнал об убийствах в Буче). Тогда речь шла об участии в нем и Китая, и РФ.

И если с РФ все понятно – в марте наивно было пытаться успокоить страну-оккупанта, то с Китаем все не так однозначно. Отвечая на вопрос журналистов о привлечении Пекина, Андрей Ермак сказал: "В перечне приведены те страны, с которыми, скажем так, консультации проводились. С Китаем мы не вели консультаций по этой теме. Мы были бы "за", если Китай будет в списке. Но было бы некорректно сейчас называть Китай, до проведения, как минимум, начальных консультаций. Но, насколько мне известно, в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел, поэтому мы эту идею не исключаем". Однако представить, что в каком-то союзе безопасности будут состоять одновременно Китай и США невозможно, говорят эксперты.

Это не замена НАТО

О перспективах подписания и реализации Kyiv Security Compact, а также о качестве этого документа Фокус спросил директора программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева.

После презентации в Офисе президента пришлось услышать несколько одобрительных отзывов о проекте договора о гарантиях безопасности. Что вы думаете о нем?

Вначале я был немного оптимистичнее, потому что это отсылает нас так или иначе к тем договоренностям, которые имели Швеция и Финляндия с Соединенными Штатами и Британией. То есть, промежуточные гарантии на уровне 5-й статьи устава НАТО – скандинавские страны получили защиту от России еще до полноценного вступления в Альянс. И мне казалось, что мы идем именно к такому формату. Когда мы отошли от того, что предлагалось в марте, мне казалось, что будем направляться к шведско-финскому сценарию. Но пока, кажется, нет.

Да, есть стратегические вопросы сотрудничества, вопросы того, что мы будем продолжать получать поддержку на уровне ленд-лиза. То есть, будет оружие, помощь в восстановлении оборонно-промышленного комплекса, экономики и прочее. И это хорошо, что все это закрепляется на бумаге. И хорошо, что это не будут фиксировать Россия и Китай. Важно, что будет кто-то вне региона и НАТО – Австралия, которая считается всеми западными коллегами новым гарантом безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, но… Но если мы говорим о доступных, адекватных и столь нужных гарантиях безопасности уровня 5-й статьи, то о них речь не идет. Этот документ хорош как вспомогательный. И хорошо, что в нем указано, что это не замена НАТО. В общем, хотелось большего.

Чем этот договор будет отличаться от Будапештского меморандума? Насколько можно понять, конкретных показателей по поставкам, например, оружия не будет.

В первую очередь тем, что Будапештский меморандум, даже если посмотреть по тексту, был сугубо политический, там ничего не говорилось о конкретном обеспечении этих гарантий или хотя бы о какой-либо поддержке вне политического заявления. Здесь у нас есть какие-то выученные уроки. Мы видим продолжение программы ленд-лиза, материальной, экономической поддержки, политической. Более четко выписано, что именно мы будем получать как часть этих гарантий.

Будапештский меморандум также утверждал нашу нейтральность и безъядерность. Здесь речь о том, что этот меморандум не исчерпывающий, не обеспечивает всех наших потребностей, и поэтому мы продолжаем двигаться по другим трекам.

Также есть упоминание о санкциях.

Это то, о чем говорил президент Джо Байден и многие другие американцы. Даже когда Россия уйдет из Украины, прямая агрессия закончится, это не означает снятия санкций. Потому что россияне должны до конца ощутить тяжесть своих преступлений, тяжесть того, что они совершили.

Эта защита будет исключительно от РФ?

По сути, у нас агрессор сейчас один. Этот меморандум показывает, что Запад понял, что и дальше нам предстоит готовиться, что Россия может повторить свою агрессию. Что позитивного идеологически, скажем так, в этом меморандуме – Запад понял, что Россия не откажется от идей влиять на Украину, захватить ее, уничтожить. Этот документ показывает, что ни победа на поле боя, ни победа дипломатическая вовсе не означает, что Россия успокоится, что вопросы с Россией будут закрыты. Нарративно это правильно. Но с практической точки зрения нужно многое добавить.

Обнародован примерный перечень стран-подписантов. В нем нет Китая. Но Офис президента еще колеблется. Окончательно ли это решение?

Надеюсь, что у наших руководителей хватит мудрости и храбрости не присоединять Китай. Понимаете, неприсоединение Китая – это не вопрос экономической выгоды, это вопрос идеологический. Наша борьба против россиян рассматривается как борьба идейная, за свободу, демократию, права человека, открытые рынки, верховенство права. Мы боремся против диктатуры. Китай же олицетворяет в себе все негативное, что может существовать для западного мира, все, что может угрожать демократии западного типа. И если в такой борьбе одним из наших гарантов будет Китай, тогда появляется вопрос о том, насколько принципиальна наша борьба?

Чем были плохи мартовские гарантии? Мало того, что нас должна была гарантировать страна-агрессор, так нас должна была гарантировать страна, которая ассоциируется с диктатурой, недемократическим режимом – Китай. То есть, с моей точки зрения, Китай включать точно не нужно — чисто с точки зрения позиционирования нашей борьбы.

Возникает логичный вопрос: почему Китай (не вспоминаем про РФ) возник в марте?

Офис президента находится в модерной парадигме международных отношений, многих центров влияний, центров силы. Фактически с этой точки зрения Китай является не просто претендентом на гегемонию, как считают школы неореалистов. Китай является одним из центров силы, с которым нужно иметь стратегические отношения. Напомним, что Украина ранее объявила Китай нашим стратегическим партнером в тот момент, когда разорвали отношения с США, как раз опираясь на эту концепцию многополярности. Таково мышление нашего центра принятия решений. Разумеется, оно имеет нормальную теоретическую основу, но в этом случае его не нужно использовать, оно уже не работает.

Как в списке потенциальных гарантов оказалась Австралия?

Австралия за последние несколько лет стала одним из ключевых государств по сдерживанию Китая. Давайте вспомним проект AUKUS, когда британцы, американцы и австралийцы создают общий подводный флот Австралии. Австралия присоединилась ко многим демократическим инициативам в Тихоокеанском регионе, максимально помогала всем странам, в которых пытался продвигать свои интересы Китай. Австралия действительно стала потенциалом, точкой влияния, форпостом Запада на Востоке. При том, что Китай пытается заигрывать и с Западом, и с Путиным, нам необходимо объединяться со странами, которые еще больше смогут надавить на Китай, чтобы таких заигрываний не происходило.

Потенциально согласилась подписать Турция. Могут ли быть гарантами Румыния и Болгария для обеспечения безопасности в Черном море?

Думаю, они присоединятся, хотя их позиция была достаточно пассивна. Все-таки и Болгария, и Румыния служили инфраструктурными хабами, позволяющими нам хоть как-то вывозить свое зерно. Обе страны помогали оружием, ресурсами, экономически – были с нами, не играли на руку россиянам. Они являются частью восточного фланга НАТО, как и Турция, частью безопасности в регионе.

Какова роль США?

США могут оказывать влияние на все. США – единственный официально общепризнанный гегемон. То есть, страна, которая определяет повестку дня, влияет на политики других государств, имеет определяющее слово в решении большинства глобальных проблем. Участие США – это почти 90% участие стран НАТО, почти 80% участия западных ненатовских стран. И так или иначе США – единственные, кто может сдерживать Китай. То есть, могут поступать так, чтобы Китай не работал с россиянами. Именно из-за дипломатов США Китай расторг с россиянами все долгосрочные договоры, заморозил золотовалютный резерв России – ту часть, которая находилась в Китае. США сейчас играют очень важные и очень сложные политические матчи, и все они направлены как раз на помощь нам. Это, возможно, не так может озвучиваться, но все, что делается против Китая, во многом помогает нам. Если бы Китай встал на сторону России, нам было бы гораздо труднее.

[ + – ] Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава Офиса президента Андрей Ермак представят концепцию проекта гарантий безопасности Украины Фото: Getty Images

Многое концентрируется на роли Расмуссена, почему именно его попросили возглавить эту работу?

С Расмуссеном классическая история о западных политиках, которые после своей официальной карьеры переходят на менее официальные форматы, хотя до сих пор публичные. Расмуссен популярен на Западе, он считается одним из натовских ястребов, поборников более жестких мер по сдерживанию оппонентов. Поэтому хорошо, что это он.

Когда документ может заработать и какой может быть российская реакция?

Россияне уже высказались, заявили о нарушениях, эскалации. Не думаю, что со временем что-нибудь изменится. Максимум, что они могут совершить – новые провокации, новые обстрелы. Россия не способна сделать что-либо такое, чего мы не видели. Но повлиять на эту систему они не смогут.

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Говорят, что документ может быть подписан в конце года. А заработает тогда, когда станет очевидно, что Украина все свои территории освобождает, выходит на государственные границы или как минимум украинская армия побеждает российскую на нашей территории. То есть, в тот момент, когда присоединение к этим гарантиям не будет нести для других стран угрозы попасть под определение полноценного участия в конфликте. Условно — когда это не спровоцирует масштабную ядерную войну.

Что и когда будет считаться новым актом агрессии РФ?

В документе речь о том, что украинцы вытурили россиян, а теперь давайте сделаем так, чтобы россияне не повторили агрессию. То есть, договор может быть подписан сейчас, но в заключительных положениях указано, когда он начнет действовать. Важность документа состоит в том, что программы, существующие во время войны, будут продолжаться после нашей победы для того, чтобы мы отстроили армию, экономику. Запад не хочет бросать Украину.