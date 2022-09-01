Привет "российскому кораблю". Что будет, когда Балтийское море станет "озером НАТО"

После инвестиций в современные береговые противокорабельные ракетные батареи Финляндия и Эстония смогут закрыть Финский залив для судоходства врага. Это фактически разделит российский Балтийский флот на две части и остановит любое движение по воде между Калининградским эксклавом и материковой частью России.

В мае бывший начальник разведки Финляндии заявил, что, когда его страна и Швеция присоединятся к альянсу, "Балтийское море станет озером НАТО". С тех пор скандинавские специалисты в области обороны подчеркивали, что эти две страны принесут в альянс современное оружие и хорошо обученные вооруженные силы, а также сокращенные маршруты к потенциальным очагам напряженности и значительно усиленный северный фланг.

Фокус перевел новый текст Майкла Йонссона и Робина Хеггблома, посвященный новым возможностям НАТО в Балтики.

Чтобы оценить, насколько эффективно союзники смогут закрыть Балтику для российской активности, важно понимать долгую историю их сотрудничества, а также военную географию региона.

История сотрудничества Швеции и Финляндии друг с другом и с нынешними членами НАТО будет способствовать их быстрой интеграции в альянс. Однако еще предстоит проделать много работы, чтобы НАТО смогла в полной мере использовать преимущества своих новых членов, и такие крупные страны, как США и Великобритания, должны сыграть в этом особенно важную роль. Именно углубление регионального военного сотрудничества в сочетании с четко определенным разделением труда превратит "озеро НАТО" из острого словца в военную реальность.

Военное сотрудничество между Швецией и Финляндией: история

Военное сотрудничество между Швецией и Финляндией имеет долгую историю – Швеция предоставила Финляндии оружие, когда та в 1939 году с трудом отбила попытку советского вторжения. В своем нынешнем обличье сотрудничество началось в конце 1990-х годов, в основном в военно-морской сфере. Изначально начатое ради сокращения расходов, сотрудничество расширилось и углубилось с 2014 года, что было вызвано растущей обеспокоенностью по поводу открыто реваншистских настроений России. Хотя сотрудничество развито между военно-морскими и военно-воздушными силами двух стран по-прежнему развито лучше всего, их армии со временем также стали активнее тренироваться вместе, в том числе в ходе крупномасштабных учений.

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Эти учения дают представление о том, как может развиваться сотрудничество под эгидой НАТО. На шведских учениях "Аврора-17", в которых участвовали более 19 тысяч военнослужащих из Швеции, Финляндии, США и ряда других стран, финские солдаты тренировались защищать стратегически важный остров Готланд.

В ходе учений "Северные ветра-19" шведская бригада, усиленная финским батальоном, защищала север Швеции, а на стороне "красных" выступала норвежская бригада, усиленная американскими и британскими войсками. Несколько шведских и финских подразделений фактически "сроднились", регулярно работая с подразделениями-партнерами из другой страны, с которыми они имеют общую специализацию или географические зоны ответственности. Между персоналом этих подразделений были установлены тесные связи на всех уровнях, что значительно облегчает сотрудничество.

Наиболее показательным является тот факт, что ВВС Швеции, Финляндии и Норвегии проводят совместные тренировки уже более десяти лет, регулярно участвуя в главных национальных учениях ВВС друг друга, а также проводя высококлассные крупномасштабные многонациональные учения два раза в год.

В отсутствие официального членства в альянсе сотрудничество остается на уровне оперативной совместимости, но без каких-либо совместных командных структур. При поддержке США и Великобритании НАТО может углубить это сотрудничество и распространить его на другие страны региона.

[ + – ] Углубление регионального военного сотрудничества в сочетании с четко определенным разделением труда превратит "озеро НАТО" из острого словца в военную реальность Фото: Facebook

Какие возможности дает военное сотрудничество стран Балтии и НАТО

Преимущества шведско-финского сотрудничества очевиднее всего проявляются в возможности более эффективной защиты стран Балтии. В ряде исследований подчеркивается сложность защиты этого региона в случае российской агрессии, особенно когда речь идет о предоставлении воздушной поддержки и подкреплений до подавления российских средств ПВО дальнего действия и противокорабельных ракет. Но с помощью шведских баз военно-воздушные силы НАТО могли бы увеличить темп своей оперативной деятельности, а подкрепления избежали бы самых острых угроз со стороны Калининградского эксклава.

Тесная координация между Данией, Норвегией и Швецией может также обеспечить безопасность подходов к Балтийскому морю со стороны Северного моря и сохранить открытыми морские пути сообщения с западным побережьем Швеции, особенно с портом Гетеборг. Обе эти задачи будут иметь решающее значение для обеспечения потока подкреплений и поставок.

Сотрудничество принесет дополнительные выгоды и в морской сфере. Сегодня Балтийское море, как правило, считается спорным водоемом, поскольку Россия обладает небольшим флотом на базах в Калининграде и Финском заливе. Из трех региональных военно-морских сил НАТО, способных вести надводные боевые действия, только Польша полностью посвятила себя Балтийскому морю, а Германия и Дания разделили свои приоритеты между Балтикой и Северной Атлантикой. Однако со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО произойдут радикальные изменения: в состав флота войдет множество современных кораблей, предназначенных для прибрежных условий, включая флот новых подводных лодок Швеции.

После инвестиций в современные береговые противокорабельные ракетные батареи Финляндия и Эстония смогут закрыть Финский залив для судоходства врага. Это фактически разделит российский Балтийский флот на две части и остановит любое движение по воде между Калининградским эксклавом и материковой частью России.

Крупные российские надводные операции будут сопряжены с высоким риском, а в случае высадки российского десанта – возможно, на Готланд, Аландские или Борнхольмские острова – поддержание любого временного плацдарма окажется высокозатратным и, несомненно, смертельно опасным мероприятием.

Наконец, Швеция и Финляндия также смогут совместно защищать европейскую часть Крайнего Севера – обширную и малонаселенную территорию, расположенную в основном выше 65-й параллели и охватывающую части Норвегии, Швеции, Финляндии и России.

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Хотя для НАТО этот вопрос может показаться второстепенным, Крайний Север имеет решающее значение для России, поскольку здесь базируется Северный флот, расположенный в Мурманске. Здесь находится большая часть подводных лодок, составляющих российский потенциал второго удара. Этот район также имеет решающее значение для мониторинга арктических маршрутов воздушных и ракетных ударов США дальнего радиуса действия и станет отправной точкой для любой попытки россиян перехватить американские подкрепления в Европе.

Вопрос о том, как защитить северную Норвегию в случае, если Россия попытается продвинуться дальше на запад, уже давно является проблемой для стратегов НАТО.

Кратчайший и наиболее легко проходимый маршрут в Северную Норвегию проходит через Финляндию и Швецию. Это привело к неприемлемой ситуации, когда все три страны проводили собственное независимое планирование того, что на практике было бы единым театром военных действий. Интеграция шведских и финских сил в планы НАТО – с упором на географию и местность, а не на национальные границы – значительно облегчит защиту самого северного фланга альянса.

Партнерство с НАТО: следующие шаги

В дополнение к вышеописанным шагам, консолидация оборонного планирования НАТО принесет и другие долгосрочные выгоды. Одним из важнейших шагов является объединение датчиков и систем через национальные границы. Например, финские и норвежские наземные радарные системы базируются дальше на восток, чем их шведские коллеги, а Швеция, в свою очередь, имеет значительно лучшее представление о ситуации на Балтийском море и над ним благодаря своему местоположению и воздушным датчикам. Таким образом, интеграция даст всем странам региона более целостную картину ситуации как в воздухе, так и на море.

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Это объединение уже началось с недавно объявленного финско-эстонского соглашения об интеграции их береговой обороны, включая как датчики, так и противокорабельные ракеты наземного базирования. ВВС Швеции, Финляндии и Норвегии также выиграют от объединения данных финских датчиков и норвежских F-35 со шведскими военно-воздушными базами и возможностями разведки, рекогносцировки и наблюдения, а также от объединения взаимодополняющих наборов боеприпасов, которые эти три страны используют в настоящее время. И последнее, но не менее важное: подкрепление стран Балтии – предположительно через территорию Швеции – будет значительно облегчено за счет объединения данных сенсоров и координации потенциалов в морской и воздушной сферах.

Однако проблемы не исчезают. Скандинавские и балтийские страны имеют разную стратегическую культуру и в настоящее время сосредоточены на разных оперативных направлениях. В то время как Финляндия и страны Балтии сосредоточились в основном на своих восточных сухопутных границах, Швеция уделяет первостепенное внимание воздушной мощи и пресечению амфибийного десанта. Дания, в свою очередь, сосредоточена на морской сфере, особенно на входе в Балтийское море, а Норвегия — на защите своей береговой линии и самых северных регионов.

С точки зрения стратегической культуры, страны, расположенные на границе с Россией, резко отреагировали на аннексию Россией Крыма, в то время как их соседи, несмотря на увеличение оборонных бюджетов, действовали медленнее. Наконец, все страны Скандинавско-Балтийского региона придают большое значение двусторонним отношениям с США, а это означает, что переориентация их оборонных усилий на НАТО может потребовать некоторых дипломатических ухищрений.

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Чтобы сгладить эти потенциальные проблемы, важно лидерство как США, так и Великобритании. Именно эти страны обладают ключевыми возможностями в нескольких областях – такими как передовая разведка и наблюдение, воздушные средства и крупные экспедиционные подразделения, – которых нет в арсеналах Финляндии и Швеции, а также других небольших европейских союзников.

В морской сфере Германия также становится крупным игроком в регионе. Очень важно, чтобы крупные державы НАТО выступали в качестве честных посредников и поддерживали важнейшие возможности. Пока новые члены НАТО корректируют свои текущие планы обороны, руководство США также может помочь разработать региональную стратегию, которая позволит партнерам решать конкретные оперативные задачи и ориентировать дефицитные активы на выполнение миссий, которые, возможно, не являются их главным приоритетом, но необходимы для альянса в целом. В частности, от Швеции в качестве члена НАТО может потребоваться адаптировать структуру своих сил. Последние полвека Швеция смотрела на Балтийское море в ожидании возможного десантного и воздушного нападения на ее восточные берега. Хотя подразделения и системы, предназначенные для борьбы с этой угрозой, по-прежнему играют важную роль, членство в НАТО изменит геостратегический ландшафт.

[ + – ] Швеция и Финляндия также смогут совместно защищать европейскую часть Крайнего Севера – обширную и малонаселенную территорию, расположенную в основном выше 65-й параллели и охватывающую части Норвегии, Швеции, Финляндии и России Фото: nato.int

При еще большем сотрудничестве и координации Швеция и Финляндия смогут не только укрепить собственную оборону, но и лучше защитить территорию, простирающуюся от арктической оконечности Норвегии до границы Балтии с Россией. Российские флоты в Мурманске, Санкт-Петербурге и Калининграде можно будет эффективно сдерживать, а угроза северному флангу НАТО со стороны Москвы постепенно ослабнет.

Об авторах

Майкл Йонссон – заместитель директора по исследованиям в Шведском агентстве оборонных исследований. Получил докторскую степень Университета Уппсалы.

Робин Хеггблом проходил срочную службу в качестве шкипера десантного корабля в Нюландской бригаде ВМС Финляндии, после чего получил степень магистра технических наук в Университете Оулу. С тех пор он работает в морской и оборонной промышленности Финляндии и является независимым оборонным аналитиком.