Приплыли. Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Что будет с Балтийским флотом РФ

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Балтийское море де-факто стало внутренним морем НАТО, ибо как ни крути глобус, а ничего кроме НАТО там больше нет. Просто какой-то географический реквием: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия, Дания и примкнувшие к ним Швеция с Финляндией.

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Получается, что теперь при желании героический Балтийский флот РФ легко может повторить судьбу его Черноморского собрата, который после закрытия турками Босфора, заперт в Черном море.

Понятно, что датские проливы, через которые можно попасть в Северное море, это не узкий Босфор, но кто сказал, что это большая проблема Не говоря уже о том, что после нападения на Украину Россию в марте выгнали из Совета государств Балтийского моря.

Так что де-факто Московия на балтийских берегах присутствует, а де-юре — ж*па. Мало того, что штаб Балтийского флота находится в городе Калининграде, который, как мы помним, литовцы отсекли от снабжения санкционными товарами по суше, так теперь Шойгу с вурдалаком нужно думать не о том, как пробить Сувалкский коридор с выводом Беларуси к Балтийскому морю, а о том, что будет, если НАТО перекроет кислород еще и для вывоза через Балтику российской нефти и прочих коммерческих товаров.

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