UA
UA
Разделы
Материалы
Мнения Российско-украинская война Саммит НАТО в Мадриде

Приплыли. Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Что будет с Балтийским флотом РФ

"После того как Финляндия и Швеция официально приглашены в НАТО, а Россия объявлена Альянсом главной угрозой безопасности, Балтийское море де-факто стало внутренним морем НАТО. Вот, что ждет Балтийский флот РФ". Мнение.

Андрей Капустин
Андрей Капустин
Журналист, публицист
5311
Балтийский флот, РФ, корабли
Парадный строй кораблей Балтийского флота РФ. При желании НАТО может перекрыть им выход за пределы Балтийского моря

Балтийское море де-факто стало внутренним морем НАТО, ибо как ни крути глобус, а ничего кроме НАТО там больше нет. Просто какой-то географический реквием: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия, Дания и примкнувшие к ним Швеция с Финляндией.

Получается, что теперь при желании героический Балтийский флот РФ легко может повторить судьбу его Черноморского собрата, который после закрытия турками Босфора, заперт в Черном море.

Понятно, что датские проливы, через которые можно попасть в Северное море, это не узкий Босфор, но кто сказал, что это большая проблема Не говоря уже о том, что после нападения на Украину Россию в марте выгнали из Совета государств Балтийского моря.

Так что де-факто Московия на балтийских берегах присутствует, а де-юре — ж*па. Мало того, что штаб Балтийского флота находится в городе Калининграде, который, как мы помним, литовцы отсекли от снабжения санкционными товарами по суше, так теперь Шойгу с вурдалаком нужно думать не о том, как пробить Сувалкский коридор с выводом Беларуси к Балтийскому морю, а о том, что будет, если НАТО перекроет кислород еще и для вывоза через Балтику российской нефти и прочих коммерческих товаров.

Источник.

Важно
Переиграли Путина. Как вступление в НАТО Швеции и Финляндии скажется на войне России против Украины
Переиграли Путина. Как вступление в НАТО Швеции и Финляндии скажется на войне России против Украины
Важно
Смелость и грубая сила. Как победить Россию
Смелость и грубая сила. Как победить Россию