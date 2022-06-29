Переиграли Путина? Как вступление в НАТО Швеции и Финляндии скажется на войне России против Украины

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Стремительное вступление Швеции и Финляндии в члены НАТО, минуя подготовительный период, является поистине историческим событием, равным коллективному вступлению в члены НАТО сразу семи восточноевропейских стран в 2002 году.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Вместо развала и унижения НАТО и поглощения Украины путинская Россия получила тяжелейшую в своей истории войну с Украиной, консолидацию Североатлантического альянса и острейший конфликт с Европой. Эти три фактора сильно изуродуют путинскую Россию, лишив ее блефа могущества и образа сильного геополитического игрока.

Одновременно со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО принято радикальное решение признать путинскую Россию опасным врагом Украины и Европы. В результате этих исторических решений Россия получила в качестве непреложного геополитического факта новую европейскую реальность — гигантскую историческую линию непосредственного соприкосновения и противостояния Североатлантического альянса и России на огромном пространстве — от Кольского полуострова на севере до Турции на юге.

Таким образом, благодаря сильным Финляндии и Швеции НАТО окончательно сформировало новую структуру евроатлантической безопасности на севере и юге Европы и с Украиной в центре с учетом опасной роли России.

При этом "белорусский выступ" путинской системы безопасности Москвы и средство шантажа Европы и Украины со временем должен будет исчезнуть, как когда-то "польский балкон" царской России. Попытки Путина срочно создать мини СССР (Россия, "ДНР", Беларусь, Приднестровье), как противовес окончательно сформировавшемуся НАТО, имеет мало шансов на успех.

Источник.

Важно

Смелость и грубая сила. Как победить Россию

Важно