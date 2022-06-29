Переиграли Путина? Как вступление в НАТО Швеции и Финляндии скажется на войне России против Украины
"Быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО и открытая военно-техническая и политическая поддержка Украины в ее борьбе против агрессии России — это ответ Запада на ультиматум Кремля от 17 декабря 2021 года, когда Путин требовал отступления НАТО за границы Восточной Европы и демонстративного отказа от Украины. Получилось все наоборот". Мнение.
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Стремительное вступление Швеции и Финляндии в члены НАТО, минуя подготовительный период, является поистине историческим событием, равным коллективному вступлению в члены НАТО сразу семи восточноевропейских стран в 2002 году.
Вместо развала и унижения НАТО и поглощения Украины путинская Россия получила тяжелейшую в своей истории войну с Украиной, консолидацию Североатлантического альянса и острейший конфликт с Европой. Эти три фактора сильно изуродуют путинскую Россию, лишив ее блефа могущества и образа сильного геополитического игрока.
Одновременно со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО принято радикальное решение признать путинскую Россию опасным врагом Украины и Европы. В результате этих исторических решений Россия получила в качестве непреложного геополитического факта новую европейскую реальность — гигантскую историческую линию непосредственного соприкосновения и противостояния Североатлантического альянса и России на огромном пространстве — от Кольского полуострова на севере до Турции на юге.
Таким образом, благодаря сильным Финляндии и Швеции НАТО окончательно сформировало новую структуру евроатлантической безопасности на севере и юге Европы и с Украиной в центре с учетом опасной роли России.
При этом "белорусский выступ" путинской системы безопасности Москвы и средство шантажа Европы и Украины со временем должен будет исчезнуть, как когда-то "польский балкон" царской России. Попытки Путина срочно создать мини СССР (Россия, "ДНР", Беларусь, Приднестровье), как противовес окончательно сформировавшемуся НАТО, имеет мало шансов на успех.Важно