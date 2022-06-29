Переграли Путіна. Як вступ до НАТО Швеції та Фінляндії позначиться на війні Росії проти України

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Швидкий вступ Швеції та Фінляндії до членів НАТО, минаючи підготовчий період, є справді історичною подією, що дорівнює колективному вступу до членів НАТО відразу семи східноєвропейських країн у 2002 році.

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Замість розвалу та приниження НАТО та поглинання України, путінська Росія отримала найважчу у своїй історії війну з Україною, консолідацію Північноатлантичного альянсу та найгостріший конфлікт із Європою. Ці три фактори сильно спотворять путінську Росію, позбавивши її блефу могутності та образу сильного геополітичного гравця.

Одночасно зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО ухвалено радикальне рішення визнати путінську Росію небезпечним ворогом України та Європи. Внаслідок цих історичних рішень Росія отримала як незаперечний геополітичний факт нову європейську реальність — гігантську історичну лінію безпосереднього дотику та протистояння Північноатлантичного альянсу та Росії на величезному просторі — від Кольського півострова на півночі до Туреччини на півдні.

Так, завдяки сильним Фінляндії та Швеції НАТО остаточно сформувало нову структуру євроатлантичної безпеки на півночі та півдні Європи та з Україною в центрі з урахуванням небезпечної ролі Росії.

Разом з тим "білоруський виступ" путінської системи безпеки Москви та засіб шантажу Європи та України з часом має зникнути, як колись "польський балкон" царської Росії. Спроби Путіна терміново створити міні СРСР (Росія, "ДНР", Білорусь, Придністров'я), як противага НАТО, що остаточно сформувався, має мало шансів на успіх.

Джерело.

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