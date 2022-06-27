Парасолька ППО над Україною. Що потрібно зробити, щоб збивати крилаті ракети Росії

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Багато хто помилково думає, що Україна перша у світовій історії зазнає ракетних атак. Неправда. Вперше німці у роки Другої світової почали обстрілювати Британські острови крилатими ракетами Фау-1 та балістичними ракетами Фау-2. Потім ракети використовувалися повсюдно, у різних війнах. Найбільш масово — у війні в Іраку.

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І взагалі, не такі страшні ці ракети. Крилата ракета (КР) — це досить проста (для ППО) ціль, що низько летить, має дозвукову швидкість польоту. Ракета летить до цілі від пів години до півтори години, ми маємо час і різноманітні засоби ураження, щоб її збити. Однак не все так просто.

Причиною низької ефективності боротьби з крилатими ракетами є несвоєчасне виявлення та оповіщення вогневих засобів ППО.

Простіше кажучи, треба мати дуже багато локаторів або інших датчиків / детекторів цілі, щоб вчасно виявити малорозмірну ціль, що низько летить, спрогнозувати напрямок її польоту, оперативно доставити і розвернути на траєкторії польоту ракети засоби ППО.

А засоби ППО дуже оперативно не розвертаються.

Час розвертання ЗРК "Бук-М1-2" — 5 хвилин, час реакції — 6 секунд, за цей час крилата ракета вже безкарно пролетить над комплексом ППО.

ЗРК "Стріла-10М3": час розвертання — 3 хвилини, час реакції — 7 секунд.

ЗПК "Тунгуска": час розвертання — 5 хвилин, час реакції — 9 секунд.

ПЗРК "Ігла": час розвертання — 12 хвилин, час реакції — 6 секунд.

Тож чи можна збільшити кількість збитих ракет? Легко!

Перший варіант. Залучити високотехнологічний бізнес, який зробить або закупить достатню кількість малогабаритних локаторів для встановлення на дахах будинків, вежах мобільних операторів, інших високих точках. Сполучені в одну мережу такі локатори зможуть разом із сейсмодатчиками, звуковими, оптичними сенсорами вчасно виявляти крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери супротивника. На все треба 150-200 млн доларів. Небагато.

Другий варіант. Найпростіший, так робили в роки Першої та Другої світових воєн — розставити на дахах спостерігачів із мобільними або супутниковими телефонами, щоб вони повідомляли про час і напрямок прольоту ракети.

Перемогти Росію легко. Було б бажання.

Джерело.

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Вічний нейтралітет та віддати території. Яких ще поступок хочуть від України "заради миру"

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