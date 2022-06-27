Зонтик ПВО над Украиной. Что нужно сделать, чтобы сбивать крылатые ракеты России

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Многие ошибочно думают, что Украина первая в мировой истории подвергается ракетным атакам. Неправда. Впервые немцы в годы Второй мировой начали обстреливать Британские острова крылатыми ракетами Фау-1 и баллистическими ракетами Фау-2. Потом ракеты использовались уже повсеместно, в разных войнах. Наиболее массово — в войне в Ираке.

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И вообще, не так страшны эти ракеты. Крылатая ракета (КР) – это достаточно простая (для ПВО) низколетящая цель, имеющую дозвуковую скорость полета. Ракета летит до цели от получаса до полутора часов, у нас есть время и разнообразные средства поражения, чтобы ее сбить. Однако не все так просто.

Причиной низкой эффективности борьбы с крылатыми ракетами является несвоевременное обнаружение и оповещение огневых средств ПВО.

Попросту говоря, надо иметь очень много локаторов или других датчиков/детекторов цели, чтобы вовремя обнаружить малоразмерную низколетящую цель, спрогнозировать направление ее полета, оперативно доставить и развернуть на траектории полета ракеты средства ПВО.

А средства ПВО очень оперативно не разворачиваются.

Время разворачивания ЗРК "Бук-М1-2" – 5 минут, время реакции – 6 секунд, за это время крылатая ракета уже безнаказанно пролетит над комплексом ПВО.

ЗРК "Стрела-10М3": время разворачивания – 3 минуты, время реакции – 7 секунд.

ЗПРК "Тунгуска": время разворачивания – 5 минут, время реакции – 9 секунд.

ПЗРК "Игла": время разворачивания – 12 минут, время реакции – 6 секунд.

Так можно ли увеличить количество сбитых ракет? Легко!

Первый вариант. Привлечь высокотехнологичный бизнес, который сделает или закупит достаточное количество малогабаритных локаторов для установки на крышах домов, вышках мобильных операторов, других высоких точках. Соединенные в одну сеть такие локаторы смогут вместе с сейсмодатчиками, звуковыми, оптическими сенсорами вовремя обнаруживать крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты противника. На все про все надо 150-200 млн долларов. Немного.

Второй вариант. Самый простой, так делали в годы Первой и Второй мировых войн — расставить на крышах наблюдателей с мобильными или спутниковыми телефонами, чтобы они сообщали о времени и направлении пролета ракеты.

Победить Россию просто. Было бы желание.

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Вечный нейтралитет и отдать территории. Каких еще уступок хотят от Украины "ради мира"

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