Вечный нейтралитет и отдать территории. Каких еще уступок хотят от Украины "ради мира"

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Итак, отвратительная публикация в National interests и очередные мирные планы. Ранее на этом ресурсе уже публиковались материалы подобного толка. У текста отвратительное предисловие из серии "это лучшее, на что Украина может рассчитывать" и "Украина должна уступить территории ради соглашения".

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Медиаторами должны выступить Франция, Германия, Турция, Италия и Израиль. Где-то мы уже слышали перечень этих государств, не так ли?

План выглядит следующим образом:

Вечный нейтралитет для Украины, закрепленный в ее Конституции. А территориальная целостность будет гарантирована СБ ООН. Это там, где до сих пор незаконно заседает Россия, я напомню, кто забыл. "Украина признает воссоединение Крыма с Россией". Да-да, так и написано. В таких формулировках. Совсем *бнулись. Россия отведет свои войска из Запорожья, Херсона, Харькова (оккупированных частей этих областей), но не из ОРДЛО — там линия контакта сохранится и останется такой, какой будет на день заключения договора. Договора о чем, я извиняюсь? О продаже своих людей и территорий насильникам? О том, что мы разрешим отрезать себе ногу и руку, чтобы не выкололи глаз? Выглядит это так. В Донецкой и Луганской областях должны быть проведены референдумы с участием вынужденных переселенцев о том, хотят ли люди, чтобы эти регионы вернулись под украинский контроль. Если да, то Россия выводит войска, но эти территории становятся нейтральными и им дают особый статус — как в Минске-2. Как себе представляют какие бы то ни было референдумы на территориях, где оккупация или военная угроза — вопрос. Про особые статусы даже не буду начинать. От Минска отказалась Россия, а не Украина, и никакая сила не вернет нас в этот процесс обратно. Россия не будет мешать евроинтеграции Украины Украина откажется от всех связей с НАТО, в том числе от совместных учений. Откажется также от Партнершип фо пис и от стратегического партнерства со Штатами. Украина уменьшит количество своих войск Украина уничтожит все свои ударные системы. Все удерживаемые лица должны вернуться и содержаться до этого согласно Женевским конвенциям. Скажите это РФ, собирающейся казнить пленных. Никаких репараций и трибуналов. США и ЕС будут инвестировать в восстановление украинской экономики. Будут восстановлены дипломатические отношения между Украиной и Россией и Россией и НАТО. После подписания мирного договора все санкции должны быть сняты с РФ немедленно. Санкции за Крым? — Нет, не слышали. НАТО должен дать гарантии, что альянс не будет расширятся на восток, на постсоветское пространство или к границам Росси (Финляндия). В таком случае Россия не будет возражать против присоединения Швеции к НАТО. Россия и НАТО достигнут соглашения о включении России в архитектуру безопасности Европы.

Иными словами, это влажные мечты России, изложенные в максимально хамской манере, но на английском языке. И в тот же день, когда появился текст Капчана в Политико о требовании территориальных уступок "ради мира".

Но эти мечты опасны даже не для самой Украины. Они опасны для принципа территориальной целостности государств. И это о том, что, по мнению авторов, можно сотворить геноцид, вести войну более восьми лет, совершить аннексию, а потом еще и попытаться ее узаконить. И кричать всему миру, что вы должны это принять, потому что иначе мы нападем и на других.

Именно поэтому российско-украинская война отличается от других конфликтов радикальным образом. Речь идет не просто о геноциде и не просто о войне. Речь идет о будущем мирового порядка. И о том, будет он у нас вообще или есть только право силы, подкрепленное ядерным оружием, членством в СБ ООН и полной вседозволенностью.

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