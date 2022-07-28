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Мнения Российско-украинская война

За мужа не отвечает. Зачем Елена Зеленская снялась для журнала VOGUE

"Я не фанатка ни Елены Зеленской, ни ее мужа тем более. Но вы точно переносите свое отношение к ее мужу на нее. А у нас не сталинские времена, жена за мужа отвечать не должна". Мнение.

Мария Кучеренко
Мария Кучеренко
Политический аналитик
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Зеленская, Vogue
Фото: president.gov.ua | Елена Зеленская на обложке журнала Vogue

Объективно Елена Зеленская молодая, красивая женщина, которой выпало очень непростое испытание. И из того, что я слышала о ней — она всячески этой роли для себя не хотела. Что характеризует ее еще и как умную.

Поможет ли ее появление на обложке Vogue удержать внимание к нам и нашей войне с Россией? Однозначно да. Это у вас отпуска нет, а во всем мире сейчас сезон отпусков — у различных чиновников и их стафа тоже.

Хорошо ли, что у нас есть первая леди, и так было уже не первый год? Однозначно да. "Путин женат на России" смотрится куда хуже. Действующая первая леди и ее предшественница хорошо справлялись со своими обязанностями. За них не стыдно. Думать, что они ничего не делают и это не влияет на восприятие нас и на решения о нас — большая ошибка.

А уж докапывания до того, как у Елены сложены губы или как она села или попытки критиковать ее внешность, заявлять что она некрасивая — это и вовсе дурь дурацкая. В Украине вообще очень трудно встретить некрасивую женщину. И это факт. Учитесь властвовать собой и в саморефлексию. Это полезно — задавать себе вопросы, почему вас раздражает то или иное и не перенесли ли вы свое раздражение с чего-то еще.

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