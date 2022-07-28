За чоловіка не відповідає. Навіщо Олена Зеленська знялася для VOGUE

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Об'єктивно Олена Зеленська молода, вродлива жінка, якій випало дуже непросте випробування. І з того, що я чула про неї, вона всіляко цієї ролі для себе не хотіла. Що характеризує її ще як розумну.

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Чи допоможе її поява на обкладинці Vogue утримати увагу до нас і нашої війни з Росією? Однозначно так. Це у вас відпустки немає, а в усьому світі зараз сезон відпусток — у різних чиновників та їхнього стафу теж.

Чи добре, що ми маємо першу леді, і так було вже не перший рік? Однозначно так. "Путін одружений з Росією" виглядає набагато гірше. Чинна перша леді та її попередниця добре справлялися зі своїми обов'язками. За них не соромно. Думати, що вони нічого не роблять і це не впливає на сприйняття нас і рішення про нас — велика помилка.

А вже докопування до того, як в Олени складені губи або як вона сіла чи спроби критикувати її зовнішність, заявляти, що вона негарна — це й зовсім безглузда дурниця. В Україні взагалі дуже важко зустріти негарну жінку. І це факт. Вчіться панувати собою і в саморефлексію. Це корисно — ставити собі запитання, чому вас дратує те чи інше і чи не перенесли ви роздратування з чогось ще.

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Рахуйте трупи. Скільки росіян загинуло на війні проти України та звідки вони до нас приїхали

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