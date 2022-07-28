За чоловіка не відповідає. Навіщо Олена Зеленська знялася для VOGUE
"Я не фанатка ні Олени Зеленської, ні її чоловіка тим паче. Але ви точно переносите своє ставлення до її чоловіка на неї. А в нас не сталінські часи, дружина за чоловіка не повинна відповідати". Думка.
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Об'єктивно Олена Зеленська молода, вродлива жінка, якій випало дуже непросте випробування. І з того, що я чула про неї, вона всіляко цієї ролі для себе не хотіла. Що характеризує її ще як розумну.
Чи допоможе її поява на обкладинці Vogue утримати увагу до нас і нашої війни з Росією? Однозначно так. Це у вас відпустки немає, а в усьому світі зараз сезон відпусток — у різних чиновників та їхнього стафу теж.
Чи добре, що ми маємо першу леді, і так було вже не перший рік? Однозначно так. "Путін одружений з Росією" виглядає набагато гірше. Чинна перша леді та її попередниця добре справлялися зі своїми обов'язками. За них не соромно. Думати, що вони нічого не роблять і це не впливає на сприйняття нас і рішення про нас — велика помилка.
А вже докопування до того, як в Олени складені губи або як вона сіла чи спроби критикувати її зовнішність, заявляти, що вона негарна — це й зовсім безглузда дурниця. В Україні взагалі дуже важко зустріти негарну жінку. І це факт. Вчіться панувати собою і в саморефлексію. Це корисно — ставити собі запитання, чому вас дратує те чи інше і чи не перенесли ви роздратування з чогось ще.Важливо