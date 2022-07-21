Чому війну не хвилює, чого ви хочете

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Колись давним-давно, хоча насправді всього три роки тому, на одному з моїх навчань мені пояснили річ, яку я не могла сприйняти тоді головою, хоча розуміла, що загалом це правильно і до цього доведеться повернутися та чи інакше.

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Звучало це наступним чином: працюючи з війною, постконфліктом, потрібно робити те, чого вимагає ситуація і в чому ти компетентний, а не те, що тобі особисто хотілося б робити.

І це про все. І про крики довкола "а я все одно піду", "а я все одно ĸуплю те, що вважаю за потрібне і передам", "а я не хочу говорити\писати\відповідати в сто вперше на одне й те саме, я хочу іншим займатися".

Просто і дуже грубо кажучи, війну і постонфліт не хвилює, що ви хочете. Які у вас особисто є бажання та амбіції і що вам хочеться робити.

Тобто всього цього вам, звичайно, заборонити ніщо не може і ви в себе одні.

Але якщо є бажання допомагати і займатися справою — треба займатися тим, у чому ти компетентний.

Так, це різне з "бути героєм", "бути на передніх рубежах", "все одно йти".

Так, за вашу рутинну, як здається, роботу вам спасибі, найімовірніше, не скажуть.

Але робити свою роботу — це єдиний шанс показати результат, коли ми говоримо про війну і постконфлікт.

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