Пастка в Херсоні. Що буде з армією Росії, якщо звалиться Антонівський міст

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Якщо Антонівський міст звалиться, найближчий міст — через дамбу в Новій Каховці. Але там дорога йде через міст на Інгульці. Тобто в разі руйнування Антонівського мосту війська РФ, які розташовуються в Херсоні, виявляться відрізаними від постачання. Окрім повітряного. Через Чорнобаївку.

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Іншими словами, він буде тупо замкнений. Деякий час, звісно, зможуть протриматися на наявних запасах, але без постачання не воюють навіть в обороні. І я не вважаю, що навіть склади в самому місті для них у безпеці.

І тут у ворога виникає колізія. Або відходити, покидаючи Херсон. Але це удар по іміджу. Або ризикувати та намагатися його утримати — але в такому разі ризик удару по іміджу зростає в рази.

Оскільки якщо вони не відійдуть до того, як пастка захлопнеться, все херсонське угруповання — смертники. Тобто це буде вже не відхід, а стратегічна воєнна поразка. З купою полонених, техніки, вищими офіцерами РФ з мішками на головах і слідами від копняків на інших місцях. Буде дуже негарно. Подивимося.

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