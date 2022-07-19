Окупанти готують "референдум". Але підуть за російським кораблем

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Ця нездорова пристрасть до прямої демократії у виконанні окупантів виглядає якоюсь патологією, якщо не збоченням. Хоча б тому, що в них у своїй країні реальних виборів не було дуже давно. Що вже казати про окуповані території. Але головне навіть не в цьому. Адже очевидно, що українська влада, український народ та вірні їм ЗСУ поставляться до цих "референдуму" без жодної поваги.

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Це наші території, всі танці окупантів із бубнами чи бюлетенями для нас мають таке ж значення, як щорічна міграція лемінгів чи зниження популяції полярної сови.

Чи вони вважають, що влаштують цей цирк під виглядом "народного волевиявлення" і ми відразу зупинимося і визнаємо це рукоблудство справжньою пристрастю та законним шлюбом? Гарна спроба, але ні. Ніхто не дасть команду зупинитися, ніхто не зупиниться до повного звільнення нашої країни. Це та само очевидно, як курс російського військового корабля. Навіщо тоді ця дешева вистава для бідних? Розбудити в нас колективного Станіславського з його безсмертним "Не вірю!", чи вони навіть від імітації процесу відчувають нездорове збочене задоволення? Так це не до нас, це до дружньо налаштованого психіатра.

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