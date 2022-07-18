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Думки Російсько-українська війна

"Хлопок", "селитра" та "шаг доброй воли". Що під цими словами приховує російська пропаганда

"Маю хобі — збираю словник новомови Росії, який допомагає правильно читати російську пропаганду. Наприклад, хлопок, громкий звук — це взрыв, задымление — пожар, а селитра — боекомплект. І таких слів я зібрав уже кілька десятків". Думка.

Вʼячеслав Садовничий
Вʼячеслав Садовничий
Журналіст
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Скабєєва
Одна з головних пропагандистів Росії Ольга Скабєєва
  • хлопок, громкий звук — взрыв
  • селитра — боекомплект
  • задымление — пожар
  • высвобождение — увольнение
  • неполный рабочий день/неделя — скрытая безработица
  • отрицательный экономический рост — рецессия
  • период структурной трансформации — кризис
  • суверенная экономика — автаркия
  • параллельный импорт — "серый" импорт без разрешения правообладателя интеллектуальной собственности
  • контрсанкционная информация — информация о нарушении антироссийских санкций
  • потеря остойчивости — затопление
  • пропасть без вести (в открытом море) — утонуть
  • специальная военная операция — война
  • шаг доброй воли — вынужденно
  • плановая перегруппировка — отступление бегством
  • завершение выполнения задачи — получить пи*ды
  • украинская провокация — военное преступление российской армии
  • высокоточное оружие — оружие неизбирательного действия
  • удар по военным целям ВСУ — хаотичная стрельба по украинским гражданским объектам возле потенциально военных объектов
  • операция по освобождению Донбасса — захват территорий Донецкой и Луганской областей Украины
  • вывоз зерна/металла с освобожденных территорий — кража зерна/металла на захваченных территориях Украины
  • эвакуация беженцев в Россию — депортация украинцев в депрессивные регионы России
  • союзные войска — принудительно мобилизованные в ОРДЛО
  • республики ДНР и ЛНР — оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины
  • народ Донбасса — украинские граждане, проживающие в Донецкой и Луганской областей Украины
  • "зеленые человечки" — российские военные без знаков различия
  • "любой военторг" — армейские склады российской армии
  • воссоединение Крыма с Россией — аннексия Россией украинского Крыма
  • киевские власти — украинская власть
  • иностранные наемники на Украине — интернациональный легион ВСУ
  • демилитаризация Украины — уничтожение военной и гражданской инфраструктуры Украины
  • украинские неонацисты/нацисты/фашисты/боевики/националисты — украинский народ
  • денацификация Украины — геноцид украинского народа

Джерело.

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