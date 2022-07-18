Думки Російсько-українська війна
"Хлопок", "селитра" та "шаг доброй воли". Що під цими словами приховує російська пропаганда
"Маю хобі — збираю словник новомови Росії, який допомагає правильно читати російську пропаганду. Наприклад, хлопок, громкий звук — це взрыв, задымление — пожар, а селитра — боекомплект. І таких слів я зібрав уже кілька десятків". Думка.
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- хлопок, громкий звук — взрыв
- селитра — боекомплект
- задымление — пожар
- высвобождение — увольнение
- неполный рабочий день/неделя — скрытая безработица
- отрицательный экономический рост — рецессия
- период структурной трансформации — кризис
- суверенная экономика — автаркия
- параллельный импорт — "серый" импорт без разрешения правообладателя интеллектуальной собственности
- контрсанкционная информация — информация о нарушении антироссийских санкций
- потеря остойчивости — затопление
- пропасть без вести (в открытом море) — утонуть
- специальная военная операция — война
- шаг доброй воли — вынужденно
- плановая перегруппировка — отступление бегством
- завершение выполнения задачи — получить пи*ды
- украинская провокация — военное преступление российской армии
- высокоточное оружие — оружие неизбирательного действия
- удар по военным целям ВСУ — хаотичная стрельба по украинским гражданским объектам возле потенциально военных объектов
- операция по освобождению Донбасса — захват территорий Донецкой и Луганской областей Украины
- вывоз зерна/металла с освобожденных территорий — кража зерна/металла на захваченных территориях Украины
- эвакуация беженцев в Россию — депортация украинцев в депрессивные регионы России
- союзные войска — принудительно мобилизованные в ОРДЛО
- республики ДНР и ЛНР — оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины
- народ Донбасса — украинские граждане, проживающие в Донецкой и Луганской областей Украины
- "зеленые человечки" — российские военные без знаков различия
- "любой военторг" — армейские склады российской армии
- воссоединение Крыма с Россией — аннексия Россией украинского Крыма
- киевские власти — украинская власть
- иностранные наемники на Украине — интернациональный легион ВСУ
- демилитаризация Украины — уничтожение военной и гражданской инфраструктуры Украины
- украинские неонацисты/нацисты/фашисты/боевики/националисты — украинский народ
- денацификация Украины — геноцид украинского народа
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