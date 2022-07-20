На одній хвилі. Про що говорить жовто-блакитне взуття Олени Зеленської і Джилл Байден

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Це не результат попередньої домовленості і не випадковість. Це ще одне підтвердження, що Україна і США в усіх сенсах перебувають на одній хвилі.

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Перша леді Олена Зеленська провела надзвичайно успішний візит до США. Їй — а разом з нею Україні та нашій справедливій війні за свободу проти російської агресії та терору — сьогодні присвячені перші шпальти всіх американських газет. Дійсно, в США давно не приймали іноземних гостей із такою симпатією.

Зустріч із американським президентським подружжям і виступ перед обидвома палатами Конгресу США є найвищими виявами поваги до іноземної держави з боку Сполучених Штатів. Вперше в історії США надали таку честь першій леді. І це була саме дружина Президента України. Ми високо цінуємо цей вияв поваги до нашої держави.

Перша леді звернулася до членів Конгресу США з сильною промовою, яку вони слухали зі сльозами на очах. Олена Зеленська говорила не лише як дружина президента, а як мати та донька, яка говорить від імені дітей і батьків України.

Це була промова про невимовний біль, про людей, чиї долі обірвала чи понівечила варварська російська війна та ракетний терор, про українську сміливість. Про потребу надати України системи ПРО та всю зброю для захисту життів, захисту наших дітей від російських варварів. Конгрес переривав виступ аплодисментами та ще довго аплодував стоячи після завершення.

Олена Зеленська також зустрілася з моїм колегою, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, адміністраторкою USAID Самантою Пауер, американськими power women, отримала нагороду для українського народу Dissident Human Rights Award, відвідала Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років та поспілкувалася з українською громадою Америки.

Цей візит зміцнив підтримку України з боку США, яка необхідна для подальшого надання важкої зброї, визнання Росії державою-спонсором тероризму та запровадження подальших жорстких санкцій проти РФ.

Ми робимо все для нашої країни — за класичним канонами і з нестандартними кроками. Дипломатія першої леді — це нестандартний, але дієвий крок. Україна переможе, а російське зло буде покаране.

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