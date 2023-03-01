П'ята поразка Путіна: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами
"1 березня 2023 року Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення — Україна перемогла його зимовий терор. Але було ще чотири великі поразки. І я готовий їх назвати". Думка.
Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери зі своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами. Отже, це п'ята поразка.
Перша поразка була тоді, коли ми з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати нас страхом.
Друга — коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ні за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде.
Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.
Четверта поразка — втрата Росією великої кількості окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.
До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну.Важливо