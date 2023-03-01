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Мнения Российско-украинская война Годовщина полномасштабной войны с РФ

Пятое поражение Путина: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами

"1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения — Украина победила его зимний террор. Но было еще четыре крупных поражения. И я готов их назвать". Мнение.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
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Фото: Global Look Press | "Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы"
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Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами. Следовательно, это пятое поражение.

Первое поражение было тогда, когда мы с первых минут наступления не дали Путину парализовать нас страхом.

Второе — когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни через месяц, ни через год. И никогда не упадет.

Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Четвертое поражение — это потеря Россией большого числа оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины.

До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны каждый день работать на нее и верить в Украину.

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"Первое поражение Путина было тогда, когда мы с первых минут наступления не дали Путину парализовать нас страхом"
Фото: Facebook Дмитрий Кулеба

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