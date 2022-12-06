Об истории украинского солдата, которого обидели в поезде

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История украинского солдата, обиженного в поезде из-за якобы плохого запаха, напомнила мне другую историю. В 2008 году я летел внутренним рейсом в США между двумя штатами.

Когда все заняли свои места, стюардесса объявила: "Уважаемые пассажиры, сегодня с нами на борту находятся четверо военных, возвращающихся домой с войны. Давайте поблагодарим их за их службу, поздравив аплодисментами".

Весь (!) самолет аплодировал. Это был очень человечный жест благодарности. Скорее всего, они возвращались в то время из Ирака. Но даже разное отношение в американском обществе к той войне не повлияло на уважение военных.

И это правильно: солдат заслуживает уважения безотносительно любого контекста — политики, социального статуса, культурных, эстетических или ароматических убеждений.

В Украине уважение к солдату должно быть вне любого контекста, если ты украинец и это украинский солдат.

Сложно установить все детали этой истории, но, прочитав все, что о ней известно, выражаю свою благодарность и уважение к украинскому солдату, Виктору Ивановичу Якименко. Я желаю ему хорошо провести отпуск с родными, к которым он вернулся с Донбасса.

Мой знак уважения #Благодаря Тебе — для него и его собратьев.

Именно благодаря им мы живем в свободной и независимой Украине. И те, кто попался на его пути в этом поезде и не прошел тест на обычное достоинство и благодарность, забыли, что тоже ездят в поезде благодаря им. Причем работники УЗ себя повели профессионально. Судя по всему, проблема отнюдь не у них, а как раз в соседях военного, которым что-то там якобы "пахло".

Пахнет не от солдата, а от тех, кто его презирает. Наше общее дело — воспитать в обществе по крайней мере такое же уважение к нашим солдатам, которое воспитали в США по отношению к своим.

[ + – ] Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, выказывает знак уважения #ЗавдякиТобі Фото: Facebook Дмитрий Кулеба

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