Визы для россиян: о чем действительно договорились в ЕС

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Я благодарен Чешскому председательству в ЕС за возможность принять участие в этой дискуссии, а на самом деле — в довольно жестоком дипломатическом бою.

Итак, в начале расстановка сил была примерно такова: на одном полюсе — мягкое предложение прекратить действие соглашения с РФ об упрощенном порядке оформления виз; на другом — жесткое предложение Украины и группы стран ЕС максимально ограничить въезд в Евросоюз, сохранив открытую дверь только для гуманитарных (лечение, воссоединение с семьей и т. п.) и политических (правозащитники, оппоненты режима Путину и т. п.) случаев.

Я видел, как в украинских СМИ в течение дня появлялись цитаты министров, которые хотели мягкое решение. Понимаю, что они звучали пессимистично. Но мы держали коммуникационную паузу, потому что на самом деле за кулисами шла борьба.

По итогам дипломатического марафона решения оказались гораздо ближе к украинской позиции. Вчерашняя истерическая реакция МИД РФ — лучшее тому свидетельство.

Следовательно, договоренность вместо одного элемента (прекращение сделки) состоит из пяти элементов:

Действительно, договорились полностью прекратить действие Соглашения об упрощении визового режима — это значительно уменьшит количество новых виз, которые ЕС выдает россиянам. Была воспринята идея, что далее шенген будут выдавать прежде всего представителям уязвимых групп, в частности тем россиянам, кто выступает против войны России против Украины. Российские паспорта, выданные на недавно оккупированных территориях Украины, не будут признаваться. ЕС выработает общее решение, чтобы ответить на вопрос: Ок, мы максимально сужаем возможность получить новую визу, но что делать с миллионами уже выданных россиянам виз? Это очень важный новый элемент. Пограничные с Россией страны ЕС получили право применить собственные ограничения. Это очень важно и открывает путь к закрытию наземных границ Евросоюза для россиян уже сейчас, не дожидаясь больших общих решений ЕС.

Как видите, это гораздо жестче, чем хотели сторонники мягкого подхода к выдаче виз россиянам. Поэтому это важный перелом и результат непростой дискуссии между настоящими партнерами, в которой был найден баланс.

Но должны смотреть трезво на этот результат — его эффективность будет в значительной степени зависеть от того, как договоренность будет трансформирована в конкретные юридические решения и будет имплементироваться всеми государствами-членами ЕС и Еврокомиссией. Вот такая история.

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