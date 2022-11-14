Украину никто и ни к чему не принудит: Дмитрий Кулеба о переговорах с Россией

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Расставлю точки над "і" относительно медийных разговоров о давлении на Украину по переговорам, как далеко может зайти Украина в освобождении своих территорий, что будет дальше и т. д.

1. Слушайте Президента Зеленского: мы будем освобождать свою землю и людей, Россия должна вывести свои оккупационные войска с территории Украины в международно признанных границах;

2. Украина не отказывается от дипломатии. Но нынешние заявления Кремля о якобы готовности к переговорам — это только дымовая занавеса. Россия играет в конструктив, а на самом деле хочет взять паузу, чтобы оправиться от поражений и впоследствии продолжить войну с новой силой. Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать Москве;

3. Киев не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма. Нет ни для нас, ни для международного права никакой разницы между Херсоном и Севастополем. Все это – Украина;

4. Разговоры о том, что Украина будет терпеть или идти на поводу любых подталкиваний, бессмысленны. Я вообще советую всем оставить это доисторическое восприятие Украины как того, на кого давят и кого заставляют. Сегодня Украина давит и заставляет. Мы творим новую историю вместе с теми в мире, кто стоит с нами бок о бок.

5. Что касается тех в мире, кто за кулисами между собой и в комментариях журналистам разглагольствует о том, что не верит в победу Украины и выражает бесконечные сомнения, то сегодня я выступал на Совете министров ЕС и рассказал одну историю. Далее цитата из моего сегодняшнего выступления:

"Летом 2021 года я путешествовал по Херсонщине вместе с детьми. Нашим экскурсоводом был Alexey Biletsky. Он влюблен в Херсонскую область и посвятил жизнь тому, чтобы превратить ее в туристический магнит. В этом году, когда Херсон был оккупирован, он написал мне. Поблагодарил меня за работу и сказал. что для него было за честь совершить для нас экскурсию… Написал он с грустью так, будто прощался…

Я ответил Алексею, что он обязательно проведет нам еще одну экскурсию. После освобождения Херсона. Вряд ли он поверил тогда в реальность моих слов. Но все произошло именно так. Теперь я предлагаю вам посетить украинский Херсон. Со своей стороны буду рад поделиться контактами Алексея.

Эта ситуация касается всех, кто не верит в Украину. Всех, кто выражает сомнения, кто сеет сомнения и страх того, что будет дальше. Следует помнить одну вещь: невозможно победить, если не верить. Я благодарю всех, кто верит в победу Украины. Вы не пожалеете, что заняли такую позицию. Если мы останемся единственными и принципиальными в эти трудные времена, мы празднуем восстановление мира и безопасности в Европе. И чем больше будет поддержки, чем больше оружия мы получим, тем скорее этот день настанет.

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