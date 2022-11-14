Забыть Крым в обмен на Донбасс? Что предлагают Украине

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Вброшенные в российском сегменте "миротворческие планы", согласно которым РФ убирается отовсюду, а "вопрос Крыма" на время замораживается, — скорее всего, являются очередной информационной уткой Кремля. Рискну предположить, что намерения завоевать Украину стали для России планом Б. А планом А стало не проиграть слишком много или даже все.

В рамках этого плана россияне начинают нащупывать вероятные контуры того, что кто-то будет называть планом урегулирования или мира, но они сочтут стратегической паузой. Эта задача даже для России сложная, ведь убеждать придется не только своих твердолобых фашистов, но и украинцев с Зеленским, которые не спешат говорить с Россией вообще, а уж тем более о чем-то, где нет освобождения наших территорий.

Кроме ситуации на фронте основанием для начала таких активных информационных мер, думаю, были последние американо-российские контакты по ядерным вопросам.

В последние месяцы наши партнеры сделали очень многое для того, чтобы убедить Россию, что применение ядерного оружия — плохой для России вариант продолжения войны.

Информационные сообщения о советнике по вопросам нацбезопасности президента США Салливана, убеждающего Украину осмыслить реалистические требования по Крыму, могут быть и правдивыми, и отражать определенные "красные линии", которые во время ядерных консультаций очертили россияне. Сохранение контроля над Крымом при потере всего прочего оккупированного в Украине действительно сейчас выглядит неплохим вариантом для Кремля.

Значит ли это, что США будут принуждать нас к определенным условиям перемирия? Не обязательно.

Да, США должны все больше концентрироваться на Китае, военный конфликт с которым из-за Тайваня (или любой другой причины) каждый день выглядит таким, который будет невозможно или очень трудно избежать. Противоречия в тихоокеанском регионе нарастают, правила поведения безопасности деградируют, как и международное право в целом, Китай живет твердым убеждением, что он стал сверхдержавой, США — знаниями, что пока это не так. Но, учитывая нынешние обстоятельства, американцы легко прогнозируют ситуацию, как себя будет вести Китай, если его амбиции стать сверхдержавой реализуются, США вряд ли в восторге от этого.

Но давить на Украину политически, а тем более материально (это наш самый большой страх — зависимость военной и других видов помощи США от нашего согласия на переговоры с РФ), убежден, США все же не планируют, потому что не могут. Поддержка Украины задекларирована таким образом, что не предусматривает возможность сменить позицию без серьезного политического кризиса для партии власти. Вспомним, что даже беспардонный Трамп, требуя от Украины определенных правовых и процессуальных шагов, которые он использовал бы во внутриполитической борьбе, не смог играть в задержание военной помощи более нескольких недель, — а затем под бешеным давлением публичной критики в США был вынужден оправдываться, юлить, "откатываться" и т. д.

Однако наши партнеры и друзья (и США, и ЕС) — это не бездонная бочка материальной помощи. Мы должны заботиться все время о том, чтобы у партнеров было по меньшей мере желание не снижать уровень помощи Украине.

У ЕС нет геополитических амбиций, поэтому ожидания от Украины со стороны европейцев остаются неизменными — реформируйтесь, боритесь с коррупцией, развивайте правовую систему и законность. Трудно развивать экономику во время ракетных обстрелов, но некоторые вещи все равно можно сделать – отвергнуть ошибочные и вредные попытки за счет увеличения фискальной дисциплины и финансовой нагрузки на бизнес и граждан собирать больше поступлений. Наше правительство не может посчитать перспективные выгоды от максимальной либерализации бизнеса, поэтому восторженно считает убытки. Но во время войны избежать ущерба мы не сможем. Поэтому следует позаботиться не об увеличении налогов и сборов, а об увеличении в перспективе одного-двух лет тех, кто эти налоги и сборы может платить. Этого пока не видит ни украинское бизнес-сообщество, честно и с энтузиазмом влекущее большую часть работы по помощи войску, ни наши зарубежные партнеры, которые достаточно честно выполняют добровольные обязательства поддерживать на плаву нашу экономику.

Для того чтобы США и ЕС видели "свет в конце тоннеля" войны, мы должны наступать и добиваться побед. Это одна из самых сложных и важных задач. Без продвижения Украины вперед на восток и на юг энтузиазма наших партнеров (да и в конце концов самих украинцев) может не хватить надолго.

Чем успешнее будут действия Вооруженных сил на поле боя, тем тише будут разговоры о переговорах с РФ (возможно, до предела Крыма, но и до этого предела еще нужно дойти через Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области).

Другой совет нашей дипломатии — необходимо попытаться "вписать" себя во внешнеполитические приоритеты США. Наша политика умиротворения и заигрывания с Китаем этому не способствует. Это вопрос выбора стороны — Добро или Зло, хорошие ребята или плохие, проблема или решение проблемы. У нас нет возможности избегать этого выбора или сделать его не в пользу США. Ибо интересы США и Украины совпадают. Это уже хорошо понимают и литовцы, и поляки, и чехи, и большинство наших нормальных соседей. Вероятный конфликт между США и Китаем почти сразу превратится в мировой конфликт. И если кто-то думает, что мы сможем делать вид, что он нас не обходит — попробую разочаровать: подумайте, что первым делом сделает РФ, когда поймет, что США и ЕС сконцентрировались на конфликте или войне с Китаем? И почему эта коалиция поможет нам, если мы не будем ее частью?

Ситуация не требует от нас слишком радикальных шагов, но официальный пересмотр отношений стратегического партнерства с Китаем, пересмотр отношений с Тайванем (наиболее вероятный перспективный партнер для Украины для развития ракетных программ и производства комплектующих для высокотехнологичных систем вооружения) — это то, что можно делать смело, без учета насквозь лживого аргумента о том, что военная помощь Китая России обусловлена ​​нашей позицией по Тайваню, а не пониманием Китаем геополитического веса возможного поражения России в войне с Украиной.

Как ни странно, важна в плане сдерживания Китая и Беларусь. Следует четко осознать, что все идеи "шелкового пути" — по сути антиамериканские, ибо направлены на поиск возможности обойти доминирование США на море. Железнодорожное сообщение Китая с Европой легче всего разорвать, "выдернув" из коридора Беларусь. И эта задача полностью отвечает стратегическим интересам национальной безопасности Украины. Важно просто уметь объяснить это американцам.

Жизнь ярко демонстрирует, что мы способны находить выход из самых сложных ситуаций. Но некоторые шаги следует делать своевременно. И тогда ничто не остановит передовые отряды наших Вооруженных сил на крымском перешейке. Никакие переговоры и никакое ядерное оружие.

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