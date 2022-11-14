Мнения
Британия бросит вызов России, а Си Цзиньпин перетрет Украину с Байденом: 8 фактов о саммите G20
"В Индонезии начинается саммит Большой двадцатки, он же — G20. На него съехались большинство глав стран и правительств крупнейших развитых и развивающихся экономик мира. Главная интрига — что скажут друг другу во время встречи тет-а-тет Джо Байден и Си Цзиньпин. Они будут обсуждать и Украину. Путин на саммит G20 не приехал". Мнение.
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- На саммите будут Джо Байден и Си Цзиньпин. Они проведут встречу. Ее проведение запланировано сегодня перед началом G20 (сам саммит состоится с 15 по 16 ноября, но эта встреча, можно сказать, открывает этот саммит). В повестке дня разговор двух лидеров по Тайваню, война в Украине и ядерные амбиции Северной Кореи.
- Сейчас в отношениях между США и Китаем очень сильный спад. Си не нравится, что Вашингтон защищает Тайвань, а Байден очень ограничил Китаю доступ к технологиям.
- Путин на G20 не поехал. Даже не захотел записывать видеообращение. Наверное, очень позорно это делать после того, как войска России сбежали из Херсона.
- Смешно, что после того, как Путин отказался ехать на саммит, российские пропагандисты начали говорить, что Си Цзиньпин также отменит визит, так как теперь ему нет смысла ехать на G20. Они утверждали, что лидер Китая очень хотел встретиться с Путиным. Но, как мы видим, никто ничего не упразднил и Си будет встречаться с Джо Байденом.
- Вместо Путина на саммит поехал Лавров. Ждем вершину российской дипломатии в действии.
- Зеленский примет участие в саммите в онлайн-формате.
- Премьер Великобритании Риши Сунак намерен бросить вызов Путину на саммите G20. Также Британия призвала союзников игнорировать выступления делегации России, которую возглавит Лавров.
- Зато хозяева встречи — Индонезия (в том числе ее президент) — призывают западных лидеров пойти на уступки в своей критике России, чтобы избежать завершения саммита G20 без принятия совместного заявления. Думаю, это вызвано тем, что президент Индонезии не хочет скандала на фоне такого большого события.
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