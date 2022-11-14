Думки
Британія кине виклик Росії, а Сі Цзіньпін перетре Україну з Байденом: 8 фактів про саміт G20
"В Індонезії починається саміт Великої двадцятки, він же — G20. На нього з'їхалися більшість глав країн і урядів найбільших розвинених економік світу, що розвиваються. Головна інтрига — що скажуть одне одному під час зустрічі тет-а-тет Джо Байден і Сі Цзіньпін. Вони обговорюватимуть й Україну. Путін на саміт G20 не приїхав". Думка.
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- На саміті будуть Джо Байден та Сі Цзіньпін. Вони проведуть зустріч. Її проведення заплановане перед початком G20 (сам саміт відбудеться з 15 по 16 листопада, але ця зустріч, можна сказати, відкриває цей саміт). На порядку денному розмова двох лідерів щодо Тайваню, війни в Україні та ядерних амбіцій Північної Кореї.
- Нині у відносинах між США та Китаєм дуже сильний спад. Сі не подобається, що Вашингтон захищає Тайвань, а Байден дуже обмежив Китаю доступ до технологій.
- Путін на G20 не поїхав. Навіть не захотів записувати відеозвернення. Напевно, це дуже ганебно робити після того, як війська Росії втекли з Херсона.
- Смішно, що після того, як Путін відмовився їхати на саміт, російські пропагандисти почали говорити, що Сі Цзіньпін також скасує візит, тому що тепер йому нема змісту їхати на G20. Вони стверджували, що лідер Китаю дуже хотів зустрітися із Путіним. Але, як бачимо, ніхто нічого не скасував і Сі зустрічатиметься з Джо Байденом.
- Замість Путіна на саміт поїхав Лавров. Чекаємо на вершину російської дипломатії в дії.
- Зеленський візьме участь у саміті в онлайн-форматі.
- Прем'єр Великобританії Ріші Сунак має намір кинути виклик Путіну на саміті G20. Також Британія закликала союзників ігнорувати виступи делегації Росії, яку очолить Лавров.
- Натомість господарі зустрічі — Індонезія (зокрема її президент) закликають західних лідерів піти на поступки у своїй критиці Росії, щоб уникнути завершення саміту G20 без ухвалення спільної заяви. Думаю, це викликано тим, що президент Індонезії не хоче скандалу на тлі такої великої події.
Чи підірвуть росіяни Каховську ГЕС і що після цього буде