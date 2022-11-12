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Думки Російсько-українська війна Україна деокупувала Херсон

Чи підірвуть росіяни Каховську ГЕС і що після цього буде

"Російські окупанти погрожують підірвати дамбу Каховської ГЕС у разі загрози звільнення Нової Каховки. Щоб це зробити, потрібен сумарний заряд у межах 0,3-0,5 кілотонни, а то й більше. І це можна порівняти з потужністю тактичної ядерної зброї". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив"
eye 4724
Каховська ГЕС, дамба, Дніпро, шлюз
Каховська ГЕС. Окупанти погрожують підірвати дамбу, якщо ЗСУ наблизиться до деокупації Нової Каховки
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Є в росіян така манера — навмисне показувати, які вони неадекватні та непередбачувані, щоби залякувати цим оточення. Хоча в результаті вони лише підтверджують те, наскільки вони недалекоглядні.

Росіяни виклали у відкриті джерела відео підриву мосту на Каховській ГЕС під час втечі. Навіщо вони це зробили? Показати, наскільки вони бояться просування ЗСУ на лівий берег чи… Чи натякнути, що можуть і саму дамбу підірвати?

Цілком імовірно, що саме друге для них зараз було куди пріоритетніше, ніж просто задокументувати руйнування комунальної власності, яку на їхні гроші від репарацій і відновлюватимемо. Адже саме під це відео зараз учергове заговорили про те, що російські окупанти в разі загрози звільнення Нової Каховки можуть висадити в повітря дамбу, шлюзи або все й одночасно.

Що ж… Тут цікаво ось що. Підірвати міст і підірвати греблю — це дві великі різниці. Щоб знести дамбу, необхідний сумарний заряд у межах 0,3-0,5 кілотонни, а то й більше, що можна порівняти з ТЯЗ.

Але навіть якщо й так, то які наслідки від цього? Основне затоплення припаде саме на лівобережжя, причому на ту частину, де зараз окупанти істерично облаштовують лінії оборони — першу, другу, третю… Можливо, істерички й четверту незабаром почнуть облаштовувати. І якщо вони це зроблять, то 15-20 БТГр успішно віднесе в плавання за обрій, а ЗСУ таки зайдуть на лівий берег із можливістю розширення плацдарму одразу по лінії від Скадовська на Нижні Сірогози — Михайлівка — Токмак. А це, зі свого боку, фактична втрата всього півдня в короткостроковій перспективі. Що таке втрата окупованих територій росіянами в короткостроковій перспективі, ми вже все чудово знаємо.

Фактично окупанти нічого не виграють, а навпаки, програють підривом Каховської ГЕС і, не встигнувши озирнутися, вже бачитимуть підрозділи ЗСУ на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Криму. Але тут уже питання не в тому, зроблять вони це чи ні, а в тому, чи розуміють вони, які будуть від цього для них наслідки?

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