Чи підірвуть росіяни Каховську ГЕС і що після цього буде

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Related video

Є в росіян така манера — навмисне показувати, які вони неадекватні та непередбачувані, щоби залякувати цим оточення. Хоча в результаті вони лише підтверджують те, наскільки вони недалекоглядні.

Росіяни виклали у відкриті джерела відео підриву мосту на Каховській ГЕС під час втечі. Навіщо вони це зробили? Показати, наскільки вони бояться просування ЗСУ на лівий берег чи… Чи натякнути, що можуть і саму дамбу підірвати?

Цілком імовірно, що саме друге для них зараз було куди пріоритетніше, ніж просто задокументувати руйнування комунальної власності, яку на їхні гроші від репарацій і відновлюватимемо. Адже саме під це відео зараз учергове заговорили про те, що російські окупанти в разі загрози звільнення Нової Каховки можуть висадити в повітря дамбу, шлюзи або все й одночасно.

Що ж… Тут цікаво ось що. Підірвати міст і підірвати греблю — це дві великі різниці. Щоб знести дамбу, необхідний сумарний заряд у межах 0,3-0,5 кілотонни, а то й більше, що можна порівняти з ТЯЗ.

Але навіть якщо й так, то які наслідки від цього? Основне затоплення припаде саме на лівобережжя, причому на ту частину, де зараз окупанти істерично облаштовують лінії оборони — першу, другу, третю… Можливо, істерички й четверту незабаром почнуть облаштовувати. І якщо вони це зроблять, то 15-20 БТГр успішно віднесе в плавання за обрій, а ЗСУ таки зайдуть на лівий берег із можливістю розширення плацдарму одразу по лінії від Скадовська на Нижні Сірогози — Михайлівка — Токмак. А це, зі свого боку, фактична втрата всього півдня в короткостроковій перспективі. Що таке втрата окупованих територій росіянами в короткостроковій перспективі, ми вже все чудово знаємо.

Фактично окупанти нічого не виграють, а навпаки, програють підривом Каховської ГЕС і, не встигнувши озирнутися, вже бачитимуть підрозділи ЗСУ на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Криму. Але тут уже питання не в тому, зроблять вони це чи ні, а в тому, чи розуміють вони, які будуть від цього для них наслідки?

Джерело

Важливо