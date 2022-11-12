Взорвут ли россияне Каховскую ГЭС и что после этого будет

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Есть у россиян такая манера — нарочито показывать, какие они неадекватные и непредсказуемые, чтобы запугивать этим окружающих. Хотя в результате они лишь подтверждают то, насколько они недальновидно ту**е.

Россияне выложили в открытые источники видео подрыва моста на Каховской ГЭС во время своего бегства. Зачем это они сделали? Показать, насколько они боятся продвижения ВСУ на левый берег или… Или намекнут, что могут и саму дамбу взорвать?

Весьма вероятно, что именно второе для них сейчас было куда приоритетнее, чем просто задокументировать разрушение коммунальной собственности, которую на их же деньги от репараций и будем восстанавливать. Ведь именно под это видео сейчас в очередной раз заговорили о том, что российские оккупанты в случае угрозы освобождения Новой Каховки могут взорвать дамбу, шлюзы или все и одновременно.

Что же… Тут интересно вот, что. Взорвать мост и взорвать дамбу — это две большие разницы. Чтобы снести дамбу, необходим суммарный заряд в пределах 0,3-0,5 килотонны, а то и больше, что сопоставимо с ТЯО.

Но даже если и так, то каковы последствия от этого? Основное затопление придется именно на левобережье, причем на ту часть, где сейчас оккупанты истерично обустраивают линии обороны — первую, вторую, третью… Возможно, истерички и четвертую скоро начнут обустраивать. И если они это сделают, то 15-20 БТГр успешно унесет в плаванье за горизонт, а ВСУ таки зайдут на левый берег с возможностью расширения плацдарма сразу по линии от Скадовска на Нижние Сирогозы — Михайловка — Токмак. А это, в свою очередь, фактическая потеря всего юга в краткосрочной перспективе. Что такое потеря оккупированных территорий россиянами в краткосрочной перспективе — мы уже все прекрасно знаем.

Фактически оккупанты ничего не выиграют, а наоборот, проиграют подрывом Каховской ГЭС и, не успев оглянуться, уже будут видеть подразделения ВСУ на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма. Но тут уже вопрос не в том, сделают они это или нет, а в том, понимают ли они, какие будут от этого для них же последствия?

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