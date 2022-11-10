Путин ищет козла отпущения. На кого возложат ответственность за сдачу Херсона

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Пока Россия с горечью и стыдом переваривает сдачу российскими войсками Херсона, Путин решает свою главную политическую проблему: как сделать генералитет РФ и российскую армию виновной за поражение в российско-украинской войне — "козлом отпущения" и, в тоже время, как сохранить власть после того, что произошло с Россией.

Сдача Херсона играет в планах Путина по спасению свой власти огромную роль. Ему нужно показать миру и России, что не он, а российская армия проигрывает войну, Путин только спасает РФ от поражения и унижения.

Путин прекрасно понимает, что российская армия тоже упорно ищет "козла отпущения", и Путин вместе с Пригожиным и Кадыровым больше других подходят на эту роль.

Сначала Путин осторожно разрешил Пригожину и Кадырову критиковать министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаб РФ Герасимова за провал блицкрига в Украине, затем они добились унизительного снятия генерала Лапина. А теперь пришла очередь добивать генерала Суровикина, который с подачи Шойгу, Герасимова и Путина сдал Херсон, но не сумел принести ни одной победы.

После назначения вместо Суровикина очередного провального генерала Путин растеряно скажет: а других генералов у меня для вас нет. Зато у Путина в запасе есть мощный рецидивист Пригожин — вождь ЧВК "Вагнера", а также этнический герой Кадыров, которые вместе с Росгвардией Золотова и части ФСБ станут силовой опорой Путина. А российская армия после поражения в войне станет "козлом отпущения" и объектом радикальных реформ типа Сердюкова.

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