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Мнения Российско-украинская война Отвод войск РФ из Херсона

Как российские десантники бегут из Херсона и как ВСУ будут добивать врага

"Бегство российских десантников из Херсона превратится в разгром в результате ударов по подъездным путям и зонам сосредоточениях войск перед переправами на правом берегу. Спастись можно только бросая технику". Мнение.

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Военный журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ"
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Сергей Шойгу Сергей Суровикин, ВС РФ оставили Херсон
Фото: ТАСС | Сергей Шойгу (слева) и Сергей Суровикин (справа) приказали ВС РФ оставить Херсон
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Российские войска начали бегство из Херсона. После подрыва россиянами пяти мостов и переправ через Ингулец и Днепр, дальнейшая оборона в этом секторе уже невозможна. Взорваны те переправы, которые наиболее близко расположены к нашим войскам и должны затруднить наше продвижение. Очевидно, противник использует подрыв переправ, чтобы не позволить украинским войскам прорваться в Херсон на плечах отступающих.

Нам некуда спешить, противник отступает организованно, оборона сохраняет свою целостность, но поскольку отступают огромные массы войск, а точек эвакуации немного, то хаос и паника весьма вероятны, и в наших интересах это усилить.

Ключевым фактором разгрома врага стала эффективная разведка и целеуказание и массированное ракетно-артиллерийское наступление, огромные потери российских войск. Сейчас максимальные потери россиянам нанесут удары по местам сосредоточения войск перед переправами. У российских войск отсутствует устойчивая многоканальная связь и управление, телефонная связь в Херсоне уничтожена. Поэтому в местах переправ будут неизбежно концентрироваться колонны войск в ожидании очереди. Удары по этим местам приведут к панике и оставлению большого количества боевой техники.

Нам сейчас необходимы заторы и пробки на маршрутах выхода. Отрезать врага и окружить полностью мы не сможем, но можем нанести большие потери ракетно-артиллерийскими ударами и принудить к очевидному решению — оставлению в районе переправ большого количества боевой техники. Ведь Шойгу и Суровикин сказали: "Жизнь российских военнослужащих важнее всего". Про технику ничего не сказали, чего ее жалеть.

Российские солдаты должны вспомнить, что отцы-командиры, как обычно, бросят солдат одних. Россияне должны использовать свой опыт "перегруппировок" под Киевом, Харьковом, Балаклеей, и отступать налегке. Стояние в колонне перед переправой — это самое опасное для российских войск в Херсоне.

Для украинских войск важно учитывать плотное минирование, которое в ряде районов применил противник. Есть вероятность, что минирование будет произведено россиянами и в ряде крупных зданий в Херсоне.

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