120 ракет "Искандер", которые остались в России, и их неприкосновенный запас

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Кроме того, производство этих ракет крайне медленное. ОТРК "Искандер" был принят на вооружение в 2006 году и с 2006 по 2022 год они смогли произвести 600 ракет. 35-40 ракет в год. 3-4 ракеты в месяц. И это в период, когда не было масштабных санкций, был доступ к иностранным технологиям, а финансирование армии текло рекой от сверхприбылей с экспорта энергоносителей.

Делайте выводы из того, насколько для них производство этих ракет сейчас проблематично. Но есть еще один очень важный момент. Что такое 120 ракет? Это 20% от первоначального запаса. Да, а еще это может быть так называемый неприкосновенный запас, который обычно составляет от 10% до 20% от первоначального боекомплекта той или иной номенклатуры. Но есть одно "НО". Это "НО" в том, что в ряде случаев между процентным соотношением НЗ и количеством носителей/пусковых этого вооружения есть прямая взаимосвязь, учитывающая обеспечение всех боекомплектом, хотя бы на условно разовое применение.

В России на вооружении находится 162 ОТРК "Искандер". Каждый комплекс имеет парную пусковую на 2 ракеты. То есть, по логике вещей, реальный неприкосновенный запас должен полностью загружать все носители данной номенклатуры вооружений минимум на один пуск. А Россия сейчас может обеспечить разовый пуск не 162 комплексов, а 60, то есть менее 40% от стоящих на вооружении. Мягко говоря – это означает, что оккупанты уже давно изымают свой НЗ, который они себе даже не смогли полноценно обеспечить за годы спокойного существования.

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