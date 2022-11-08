Эрдоган нагнул Путина. Самолеты РФ с двойной регистрацией больше не могут летать в Турцию

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Вторым местом "прописки" российские авиаворы облюбовали Бермуды. Как выяснилось, все зарегистрированные на Бермудах самолеты принадлежат западным лизинговым компаниям, которые предоставили их в пользование российским перевозчикам. После объявления первых санкций против России за вторжение в Украину, лизингодатели требовали вернуть лайнеры, но российские власти разрешили авиакомпаниям этого не делать.

В марте президент РФ Владимир Путин распорядился зарегистрировать воздушные суда в России, чтобы они могли продолжать летать. Предполагалось, что выдача национальных сертификатов летной годности позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и использовать их по внутренним направлениям.

Еврокомиссар по транспорту Адина Валена назвала это нарушением стандартов международной безопасности, поскольку Россия решила "использовать находящиеся в собственности за рубежом самолеты без надлежащего сертификата". Это стало причиной запрета на полеты в ЕС для 20 российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", "Победы", "России", "Сибири" (S7), "Уральских авиалиний" и других.

В Международной организации гражданской авиации (ICAO) России напомнили, что регистрация воздушного судна более чем в одном государстве считается нарушением статьи 18 Чикагской конвенции. Фактически это ведет к непризнанию сертификата летной годности, что ставит под вопрос безопасность полетов.

Турция не первая "дружественная" к России страна, отказавшаяся пускать в свое воздушное пространство российские самолеты с двойной регистрацией. Еще в мае аналогичное решение принял Китай, запретив полеты лайнеров Boeing и Airbus из России. Российские перевозчики так и не смогли подтвердить Пекину, что они сняли самолеты с регистрации за границей.

Источник

Важно