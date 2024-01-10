Румыния открывает дорогу в Европу. Как Украина сможет обойти блокировку границ

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Вопреки необъявленной торгово-транспортной войне Польши, Словакии и Венгрии против Украины, руку помощи протянула украинцам Румыния!!!

Румыния очень быстрыми, просто рекордными темпами возводит новую автомагистраль, которая соединит территорию Украины с Бухарестом.

Речь идет о 450-километровой так называемой Молдавской скоростной автостраде (Autostrada Moldovei). Румынские СМИ отмечают активизацию строительства этой трассы: около 3 тысяч работников в режиме 24/7 работают над ее созданием прямо сейчас. Магистраль соединит столицу Румынии Бухарест с украинскими западными границами, а именно — с Черновицкой областью.

Трасса в будущем позволит Киеву иметь выход к румынским портам в Черном море. Для Киева это отличная новость.

Отметим, что на фоне войны с Россией Украина получила блокаду с двух сторон: в Черном море свободно перемещать грузы ей мешает Россия, а на западных границах блокируют транспортные перевозки Польша, Венгрия и Словакия.

Из-за этого Украина, которая еще и противостоит вооруженной агрессии России, несет огромные финансовые убытки.

P.S. Очень приятной должна быть эта весть для буковинцев и галичан. Особенно после войны, когда для представителей малого и среднего бизнеса и бизнеса туристического откроются широкие ворота на Балканы.

Ох, если бы еще восстановить железнодорожное сообщение: Киев — Львов — Франковск — Черновцы — Сучава — Бухарест — ... а там и до Средиземного моря рукой подать. Кстати, железнодорожные проекты и карты по такому маршруту ждут своего воплощения еще со времен Австрийской империи.

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