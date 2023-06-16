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Африканская массовка. Шесть президентов с юга приехали, чтобы сделать приятное Путину

Массовый визит африканских президентов в Киев и Санкт-Петербург имеет скрытый смысл, приятный Путину. На него обращает внимание специалист по международным отношениям Ростислав Демчук.

Ростислав Демчук
Ростислав Демчук
Журналист, политический комментатор.
eye 348
Путин, президент пар
Фото: ТАСС | С президентом ЮАР у Путина – давний контакт
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Шесть лидеров африканских стран направляются в Киев и Москву, чтобы попытаться разрешить российско-украинский вооруженный конфликт. По данным Brazzaville Foundation, делегация прибудет в Киев в пятницу, а в субботу отправится в Москву.

В частности! В инициативную группу этих "миротворцев" входят Южная Африканская Республика (ЮАР), Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал и Уганда.

Нейтральностью здесь и не пахнет. Все знают, что президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса очень благосклонно относится к президенту РФ Владимиру Путину.

Следует также напомнить, что Южная Африка, Уганда и Республика Конго воздержались во время голосования за резолюцию Организации Объединенных Наций в начале этого года, осудившую полномасштабное вторжение России в 2022 году и требующее от нее вывести свои войска. За резолюцию проголосовали Замбия и Египет, а Сенегал вообще не принимал участия в голосовании. Одним словом, "слаженная" команда типа лебедя, рака и щуки из басни Крылова.

Также Южная Африка была раскритикована на Западе за то, что в этом году она принимала российские военные корабли для совместных военных учений, а в прошлом месяце посол США в Южной Африке обвинил страну в поставке оружия России.

Россия, Африка, Путин Fullscreen
Путин в африканской массовке

Южная Африка отрицает обвинения в том, что оружие тайно загрузили на российское судно Lady R в Кейптауне в конце прошлого года, но все равно спор привел к напряжению отношений с Вашингтоном. США уже рассматривают возможности введения экономических санкций по отношению к ЮАР.

И хотя Рамафоса — опытный переговорщик, сыгравший важную роль в переговорах, которые положили конец апартеиду, но пока мирные планы, предложенные другими странами, включая Китай, провалились, и критики скептически относятся к тому, что миссия африканских лидеров добьется результата.

Африканский мирный план предполагает отвод российских войск, вывод из Беларуси тактического ядерного оружия, приостановление действия ордера МКС на арест Путина и ослабление антироссийских санкций. Список также включает "безусловное соглашение о зерне и удобрениях", в котором очень заинтересована Африка.

Завтра африканские миротворцы с этим планом посетят Киев, а в субботу они намерены посетить Санкт Петербург.

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Вы понимаете, в чем здесь еще фокус? Экономический форум, который начинается в Санкт-Петербурге, должен был состояться почти без зарубежных гостей. Его игнорирует весь мир, даже союзники из Центральной Азии. В Ст. Петербург приедут, чтобы поддержать Путина белорусский президент Александр Лукашенко, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и некоторые другие лузеры. Ну, а тут как раз к тому же африканские "миротворцы" подоспеют для массовки. Это так совпало, думаете?

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