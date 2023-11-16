США и Китай договорились. Почему встреча Байдена и Си — очень плохая новость для России

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Саммит лидеров США и Китая под Сан-Франциско завершился.

Встреча двух лидеров прошла спокойно и конструктивно.

Президент США Джо Байден назвал реальным прогрессом встречу с лидером Китая Си Цзиньпинем, которая состоялась в среду в Сан-Франциско.

Об этом говорится в заметке главы Белого дома в соцсети Х.

"Существуют критически важные глобальные вызовы, которые требуют нашего общего лидерства. И сегодня мы достигли реального прогресса", — заявил Байден.

Он также отметил, что ценит разговор, который имел сегодня с президентом Си: "Я считаю самым важным, чтобы мы четко понимали друг друга, как лидер лидера".

Как сообщалось ранее, перед встречей с главой КНР президент Байден отметил необходимость избежания конфликта между двумя великими державами, а также укрепления усилий для расширения взаимодействия и активного диалога с целью решения глобальных проблем и в совместном взаимодействии отвечать на опасные, дестабилизирующие вызовы и риски.

Итак, начало разделения мирового порядка на два мощных полюса. Россия окончательно и бесповоротно сходит с геополитической сцены.

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