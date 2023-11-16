США та Китай домовилися. Чому зустріч Байдена та Сі — дуже погана новина для Росії

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Саміт лідерів США і Китаю під Сан-Франциско завершився.

Зустріч двох лідерів пройшла спокійно і конструктивно.

Президент США Джо Байден назвав реальним прогресом зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, яка відбулася в середу в Сан-Франциско.

Про це йдеться в дописі глави Білого дому в соцмережі Х.

"Існують критично важливі глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства. І сьогодні ми досягли реального прогресу", — заявив Байден.

Він також зазначив, що цінує розмову, яку мав сьогодні з президентом Сі: "Я вважаю найважливішим, щоб ми чітко розуміли один одного, як лідер лідера".

Як повідомлялось раніше, перед зустріччю з главою КНР президент Байден наголосив на необхідності уникнення конфлікту між двома великими державами, а також зміцнення зусиль для розширення взаємодії і активного діалогу з метою вирішення глобальних проблем і у спільній взаємодії відповідати на небезпечні, дестабілізуючі виклики і ризики.

Отже, початок поділу світового порядку на два потужні полюси. Росія остаточно і безповоротно сходить з геополітичної сцени.

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