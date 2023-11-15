У Байдена та Сі з'явився спільний ворог. Як Трамп може об'єднати непримиренних суперників

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Байден і Сі отримали спільного ворога: наскільки це їх зблизить?

15 листопада лідери США та КНР зустрінуться в Сан-Франциско й матимуть змогу очно зʼясовувати, кого з них дужче лякає ймовірна перемога Дональда Трампа на президентських виборах: і кожному є що сказати.

Для Китаю повернення еклектичного мільярдера в Овальний кабінет означає новий виток конфлікту із США, але вже "по-справжньому". Трамп вважає Московію дрібною проблемою для Вашингтона, тому схильний із нею домовлятися (тобто йти на поступки), аби зосередитися на головній цілі своєї зовнішньої агресії — на КНР.

Саме Трамп розпочав торговельну війну з Китаєм під час своєї першої каденції: ввів мита на китайські товари, заборонив інвестиції в технологічні компанії КНР і розпочав розслідування щодо китайської торгівлі.

У разі повернення в Білий дім він пообіцяв запровадити чотирирічний план поступового блокування китайського імпорту, включаючи електроніку, сталь і фармацевтику. Трамп також хоче заборонити китайським компаніям володіти життєво важливою інфраструктурою США в енергетиці, техсекторі та сільському господарстві. А ще обіцяє змусити китайських власників продати будь-які холдинги, "які ставлять під загрозу національну безпеку Америки".

Для Китаю це — витіснення з найголовнішого ринку планети з подальшою торговельною війною з друзями США.

Трамп у ролі страшилки для кожного

Байден втрачає електоральні козирі через Трампа: той задурив виборцям голови, і вони охороною мексиканського кордону переймаються більше, ніж імовірним початком ІІІ-ої світової.

Дедалі більше демократів закликають чинного президента відмовитися від участі в кампанії. "Байден урятував країну від Трампа, але пора зробити наступний крок", — це гучна, але типова заява конгресмена Тіма Раяна.

Опитування CNN демонструє перевагу Трампа над Байденом: 49% проти 39%. І це дуже низький показник для лідера демократів. Байден не отримує заслуженого визнання за свої економічні та зовнішньополітичні заслуги, а виборці ведуться на витівки його конкурента.

Сі та Байдену конче потрібне порозуміння. Звичайно, у порядку денному зустрічі лідерів двох країн ми не знайдемо питання "що нам робити з Трампом?". Але ретельність підготовки та порядок питань вказують на високі ставки на це рандеву. Публічно лідери говоритимуть про загальні проблеми світового масштабу: зокрема, Байден згадуватиме про Тайвань і проситиме Сі стримати Іран від накручування чергових конфліктів на Близькому Сході. Непублічно політики працюватимуть на відновлення довіри та нейтралізацію ідеологічних суперечностей. І тут мали б постаратися, бо часу в них залишилося небагато.

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