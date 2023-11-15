У Байдена и Си появился общий враг. Как Трамп может объединить непримиримых соперников

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Байден и Си получили общего врага: насколько это их сблизит?

15 ноября лидеры США и КНР встретятся в Сан-Франциско и смогут очно выяснять, кого из них больше пугает вероятная победа Дональда Трампа на президентских выборах: и каждому есть что сказать.

Для Китая возвращение эклектичного миллиардера в Овальный кабинет означает новый виток конфликта с США, но уже "по-настоящему". Трамп считает Московию мелкой проблемой для Вашингтона, поэтому склонен с ней договариваться (то есть идти на уступки), чтобы сосредоточиться на главной цели своей внешней агрессии — на КНР.

Именно Трамп начал торговую войну с Китаем в свою первую каденцию: ввел пошлины на китайские товары, запретил инвестиции в технологические компании КНР и начал расследование по китайской торговле.

В случае возвращения в Белый дом он пообещал ввести четырехлетний план постепенного блокирования китайского импорта, включая электронику, сталь и фармацевтику. Трамп также хочет запретить китайским компаниям владеть жизненно важной инфраструктурой США в энергетике, техсекторе и сельском хозяйстве. А еще обещает заставить китайских владельцев продать любые холдинги, "которые ставят под угрозу национальную безопасность Америки".

Для Китая это — вытеснение с самого главного рынка планеты с последующей торговой войной с друзьями США.

Трамп в роли всеобщего пугала

Байден теряет электоральные козыри из-за Трампа: тот задурил избирателям головы, и они охраной мексиканской границы озабочены больше, чем вероятным началом III-й мировой.

Все больше демократов призывают действующего президента отказаться от участия в кампании. "Байден спас страну от Трампа, но пора сделать следующий шаг", — это громкое, но типичное заявление конгрессмена Тима Райана.

Опрос CNN демонстрирует преимущество Трампа над Байденом: 49% против 39%. И это очень низкий показатель для лидера демократов. Байден не получает заслуженного признания за свои экономические и внешнеполитические заслуги, а избиратели ведутся на выходки его конкурента.

Си и Байдену крайне необходимо взаимопонимание. Конечно, в повестке дня встречи лидеров двух стран мы не найдем вопрос "что нам делать с Трампом?". Но тщательность подготовки и порядок вопросов указывают на высокие ставки на это рандеву. Публично лидеры будут говорить об общих проблемах мирового масштаба: в частности, Байден будет вспоминать о Тайване и просить Си сдержать Иран от накручивания очередных конфликтов на Ближнем Востоке. Непублично политики будут работать на восстановление доверия и нейтрализацию идеологических противоречий. И здесь должны были бы постараться, потому что времени у них осталось немного.

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