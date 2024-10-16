Будущее России — вечная война: как Путин создал систему, которая не может жить в мире

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Будущее РФ просматривается лишь в пушечный ствол, или как Путин попал в ловушку вечной войны.

Остановка военно-промышленного комплекса породит на болотах тотальный экономический кризис; с другой стороны, и дальнейшее развитие оборонки возможно лишь благодаря высасыванию ресурсов из медицины, образования и социальной сферы.

Сначала о ловушке. Российский диктатор увлекся войной и планирует воевать до конца жизни, что прослеживается на бюджете-2025. Расходы на оборону и нацбезопасность официально составят 40% всех федеральных расходов — это самый высокий показатель со времен распада СССР. Впервые со времен кончины коммунизма военные расходы превысили социальные и ушли в отрыв.

Индустрия войны стала смыслом российской экономики. Расходы на оборону России вряд ли уменьшатся в ближайшие годы, и дело не только в агрессии против Украины: война стала частью экономики страны, военные расходы и социальные (зарплата военным и гробовые) стали основным двигателем роста экономики и доходов населения. ВПК оказался единственным рынком, способным развиваться.

Финансирование военного комплекса изыскивается в образовании, здравоохранении, соцполитике. Уже сейчас "по просьбе трудящихся" затягивают пояса, чтобы население меньше ело, пило и тому подобное. Например, по устоявшейся практике советской пропаганды, повышая налоги на продукты с содержанием сахара, чиновники говорят о намерении "сохранить здоровье граждан".

Российское руководство ставит военную мощь выше долгосрочной экономической стабильности. Однако ресурсы, которые может собрать Путин, не безграничны. Вливая все больше денег в оборону, Кремль усиливает экономический дисбаланс.

Военно-промышленный комплекс — главное в жизни путинской России Фото: delfi.lt

Над экономической стратегией Путина нависают два основных ограничения — сокращение рабочей силы и бремя международных санкций. Российский рынок труда уже испытывает трудности. Нехватка работников подорвет способность ВПК наращивать производство, несмотря на усилия по расширению мощностей.

Кроме того, есть и "энергетический риск": как только мировые цены на нефть опустятся ниже 50 долл. за баррель, путинская экономическая магия исчезнет.

В этом и заключается ловушка вечной войны: государству все труднее финансировать боевые действия в Украине, не ухудшая уровень жизни. С другой стороны, если произойдет сокращение военных расходов, это неизбежно приведет к значительному структурному шоку, преодоление которого займет значительное время. В любом случае, за все заплатят простые россияне.

Вывод один: Запад должен сосредоточиться на долгосрочной стратегии, которая еще больше ограничит военную машину Путина и повысит экономическую устойчивость Украины. Благодаря усилению санкций возможности бункерного будут еще сильнее лимитированы.

Скрытая инфляция в России свидетельствует, что западные финансовые санкции гораздо эффективнее, чем считают многие наблюдатели. Мордор не может занимать деньги за рубежом и вынужден жить только за счет налогов и резервов. Тогда как резервы также усыхают. В 2021 году фонд нацблагосостояния был на пике, имея на своих счетах $183 млрд долл. Тогда как в марте 2024-го резервы фонда сократились до $55 млрд, большая часть этих средств уже была инвестирована и не является ликвидной.

США и ЕС делают мощную ошибку, наблюдая за якобы готовностью бункерного к вечной войне: взвешивая силы и анализируя свои ценности, наши западные партнеры делают вывод, что им "вечная война" не по силам, а потому прокручивают в голове мысли о "вечном перемирии" с диктатором. Тогда как развитые страны мира должны играть на собственном — технологическом поле — на поле санкций. И играть серьезно, тогда и вредные мысли не будут посещать штабные головы.

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