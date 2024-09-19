Монгольские шаманы на службе у Путина: как атеист КГБ превратился в верующего язычника

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Оккультизм изрядно роднит Путина с Гитлером: почему диктаторы ударяются в мистику

Абсолютная власть часто сопровождается чувством изоляции и страхом. Оккультизм — способ успокоить эти опасения, он дает ощущение контроля над текущей ситуацией и будущим.

Путин верит в мистические практики и частенько общается с шаманами. А прямо сейчас по Московии ходят слухи, будто бы диктатор выбрался из бункера в Монголию, чтобы уточнить у тамошних шаманов целесообразность применения ядерного оружия. Чем же российские танцовщики с бубнами его не устраивают?!

Жизнь изрядно помотала Путина: он, атеист "в штатском", сначала мобилизовал на "службу государеву" патриарха Кирилла, а потом прилюдно "уверовал" в своего агента. Но это не мешает российскому диктатору поклоняться всякой бесовщине (с точки зрения православия) вроде шаманов. Есть целое расследование, которое доказывает: поклоняться той злой силе бункерному посоветовал тувинец Сергей Шойгу.

Шаманизм для тувинцев-кочевников — вера предков. Шаманы — посредники между материальным и духовным миром, они выполняют различные ритуалы, исцеляя людей и общаясь с духами. Для Путина они еще и стали неким справочником в поисках ответов сразу на несколько вопросов: "Что делать (дальше)?", "Как жить дольше?", "Как омолодиться?".

Понять бункерного можно: РПЦ — неотъемлемое подразделение КГБ-ФСБ, а президентская душа тянется к чему-то неизведанному. А тут дядьки с бубнами якобы заглядывают в будущее и пророчат великие победы. Так Шойгу, уроженец шаманского края, стал для него проводником в мир мистики.

Именно с подачи Шойгу Путин пытался законсервировать молодость, принимая пантовые ванны с экстрактом вываренных оленьих рогов (пантов), приносил в жертву верблюдов и напал на Украину после общения с шаманами, которые для победы приносили в жертву орлов. Шаманов из Бурятии даже поставили "на вооружение" одной из частей в Ростовской области, чтобы те боролись с HIMARS. О результате вы уже знаете))))

Одним словом, шаманы не оправдали возложенного на них высокого доверия, тем более что некоторые из них (например, якут Габышев) шли в Москву изгонять "злого духа" из Кремля. В итоге их карьера завершилась психушкой. Поэтому кремлевский диктатор решил попробовать энергетику международного рынка мистических услуг, в частности Монголии, родственной Туве.

Шойгу ввел Путина в мир шаманов Фото: Facebook

Увлечение бункерной мистикой — не новая тема среди диктаторов и россиян. Царь Николай, как известно, увлекался Распутиным, а Гитлер — тот вообще был известный оккультист. Правда, Адольфу больше импонировала древнегерманская мифология (которой занимался Гиммлер в "Аненербе", мистической организации Третьего Рейха) и символизм, например свастика и руны.

Шаманская тема стала настолько вирусной на болотах, что российский бомонд, не отмывшись от запаха православного ладана, стал практиковать нетрадиционную медицину и бить в бубны. Вот хорошая иллюстрация тому: один из топ-менеджеров "Лукойла" Александр Субботин отправился лечить похмелье у шамана. Тот сделал надрез на коже и капнул лягушачьего яда — и Субботин отдал Богу, духам, душу. И случилось это не где-то на пастбищах Тувы, а в банальных Мытищах, на Московии.

Эксперты считают, что склонность к оккультизму в современном мире — один из признаков расстройства личности, особенно у диктаторов. Абсолютная власть часто сопровождается чувством изоляции и страха. Оккультизм — способ успокоить эти опасения, он дает ощущение контроля над текущей ситуацией и будущим. И, самое главное, сложные политические и экономические проблемы часто кажутся неразрешимыми. Шаманизм предлагает простые, но мистические ответы на эти вопросы, обещая быстрые и эффективные решения.

Психологически финализируя портрет бункерного, следует констатировать: психические расстройства побуждают его верить в свою особую миссию и искать подтверждение собственных иллюзий. Поэтому монгольские шаманы — именно те консультанты, которые бункерному сейчас нужны. Вон Янукович ездил на Афон — и мы же видим, как эффективно помогли ему те советы.

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