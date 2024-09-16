Шаманы и мистицизм: зачем Путин на самом деле ездил в Монголию, — СМИ

Российский президент привечает не только православных священников, которые освящают ракеты, но также обращается за помощью к шаманам. С ними его познакомил бывший министр обороны Сергей Шойгу.

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2 сентября Владимир Путин посетил Монголию. Визит российского президента вызвал скандал, так как страна-участница Римского статута должна была арестовать его после выдачи ордера на арест в марте 2023 года за незаконную депортацию детей из Украины в РФ. Однако этого не произошло. А теперь российский журналист Михаил Зыгарь в своей колонке для немецкого издания Spiegel уверяет, что Путин в Монголии посещал местных шаманов.

И сейчас в Москве циркулирует слух, что Путину якобы было необходимо благословение шаманов на применение ядерного оружия.

"Без их согласия он не мог пойти на столь серьезный шаг, опасаясь прогневить духов. И якобы вернулся из Монголии довольный. Однако эта версия звучит как фантастика. Ни один из моих источников не может это подтвердить", — сообщил журналист, но отметил, что с шаманами Путин все-таки встречался.

Владимир Путин в Монголии

Считается, что к шаманским практикам Путина приучил бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. Пока его еще не отправили в отставку, Шойгу и Путин часто посещали республику Тыва (или Тува), где шаманизм является официальной религией.

Зыгарь утверждает, что официально Путин явился в Монголию для участия в праздновании 85-летия вооруженного конфликта между Монголией и Советским Союзом с одной стороны и Японией с другой. Но визит был коротким и кроме международного скандала никакого видимого эффекта не имел. Так что именно ради шаманов туда якобы ездил Путин.

Владимир Путин издавна известен своим особым отношением к мистике. И, судя по всему, он сочетает свой интерес к мистицизму с языческими традициями.

Путин и шаманы

Слухи о шаманах и их связи с Путиными появились уже давно. Также российские СМИ одно время писали, что российский президент, кроме духовных практик, якобы еще пристрастился к нетрадиционной медицине. И принимал ванны из отвара пантов (молодых, полных кровью оленьих рогов).

Из-за интереса Путина пантовые ванны и аналогичные нетрадиционные способы продления молодости стали популярны и среди другой кремлевской элиты.

Путин и Шойгу Фото: Из открытых источников

Бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев в 2022 году в интервью рассказывал, что на даче Шойгу были шаманы, которые якобы "предсказывали будущее" и приносили жертвы в присутствии российского президента. Жертвы в слухах также часто упоминались: якобы Шойгу и Путин сжигали верблюдов, а шаманы для Путина принесли в жертву орла.

"Они проводили шаманские обряды на Горбатой горе с Шойгу в одинаковых костюмчиках. Там, говорят, даже сожгли несколько верблюдов, чтобы Путин не потерял остатки своего здоровья", – рассказывала экс-депутат российской Госдумы от путинской партии "Единая Россия" оперная певица Мария Максакова.

Путин и Шойгу

То, что шаманы и правда стали популярны в РФ свидетельствует и тот факт, что умерший в 2022 году бывший топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин скончался, когда шаман Магуа из Мытищ ввел ему яд жабы, пытаясь вылечить того от похмелья.

Путин и святые старцы

Несколько лет назад Путин в одном из своих публичных выступлений сделал очень странный жест. Пытаясь пошутить, он вдруг упомянул в разговоре дьявола, а затем инстинктивно перекрестил рот.

Это довольно обычный жест для XVIII века. Сейчас в России этим уже никто не занимается. Но российский президент, кроме шаманов, увлекается также и мистическим православием и часто посещает старцев из Валаамского монастыря, где, видимо, и подхватил архаичный жест.

Путин и Шойгу Фото: РИА Новости

Впрочем, отшельники в Валаамском монастыре были истреблены при СССР, так что сейчас там якобы обитают бывшие сотрудники КГБ, с которыми Путину весьма комфортно, как бывшему же разведчику.

Исторические параллели: Путин и Гитлер

Мистические практики и интерес к язычеству и оккультизму роднят Владимира Путина и лидера нацистов Адольфа Гитлера. Тот, как известно, не был христианином, так как считал, что священники отнимают у него паству. Вместо этого он считал Иисуса арийцем и отрицал еврейские истоки христианства. Однако был заинтересован в символизме и сакральности некоторых реликвий. А его соратник Генрих Гиммлер вместе с основателем организации "Аненербе" всерьез занимался древнегерманской мифологией, нумерологией и оккультизмом.

Зыгарь отмечает, что Путин перед началом полномасштабного вторжения в Украину много консультировался с различными мистиками, и все они уверяли его в военной победе.

Источники сообщают, что на одном из первых ритуалов, организованных для Путина, сотрудникам его администрации не понравился внешний вид участников церемонии: шаманы, по слухам, выглядели слишком молодыми и недостаточно респектабельными. Тогда, видимо, было решено заменить их актерами, хорошо знавшими ритуал. Церемония прошла зрелищно, все остались довольны.

Якутский шаман Габышев

Впрочем, стоит отметить, что не все шаманы по душе Владимиру Путину. Так, якутский шаман Габышев, который шел в Москву изгонять "злого духа-Путина" из Кремля, был арестован, помещен в психиатрическую клинику и объявлен "невменяемым".