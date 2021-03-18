Якутского шамана, который собрался изгнать Путина, признали невменяемым

Сейчас Габышев находится в палате психдиспансера, где, кроме него, – еще 25 человек.

52-летнего шамана Александра Габышева, который весной 2019 года шел в Москву "изгонять Путина", признали невменяемым, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

Такой вердикт мужчине был вынесен по результатам психолого-психиатрической экспертизы, которую проводили в Якутском психоневрологическом диспансере. Она состоялась в рамках уголовного дела о нападении шамана на росгвардейца.

На своей странице в Facebook неделю назад Прянишников сообщил, что Александра Габышева по решению Верховного суда Якутии отправят в психдиспансер.

"Сам Саша держится, несмотря на препараты, палату, где лежат 26 человек, и отсутствие прогулок", – добавил он.

[ + – ] Правозащитник Алексей Прянишников Фото: Алексей Прянишников/Facebook

По его словам, защита шамана может ходатайствовать о проведении повторной экспертизы. Однако пока что решения, как действовать дальше, не принято.

Имя якутского знахаря прогремело после того, как он пешком отправился в столицу России, чтобы изгнать Путина. Мужчина был уверен, что президент РФ – порождение темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набирали больше миллиона просмотров.

Все закончилось тем, что в сентябре 2019 года полиция задержала мужчину и отправила обратно в Якутию. В декабре 2019 года Габышев во второй раз отправился в Москву "изгонять Путина". На время эпидемии коронавируса его уголовное преследование прекратили.

12 мая 2020 года в Якутске шамана еще раз задержали и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, откуда выписали в июле, но заставили проходить диспансерное наблюдение у психиатра.

В январе 2021 года он анонсировал новый поход на Москву в марте. Об этом он заявил в аудиообращении, которое опубликовал Youtube-канал "Новости регионов". В результате мужчина снова оказался в психдиспансере.

Правозащитники признали Александра Габышева политическим заключенным.