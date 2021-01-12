Якутский шаман объявил о новом походе на Москву на белом коне (аудио)

Новый поход в Москву Александр Габышев начнет в марте 2021 года.

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, планирует новый поход на Москву для изгнания президента РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил в аудиообращении, которое опубликовал Youtube-канал "Новости регионов".

Поход должен начаться в марте 2021 года.

"Дойду до Иркутска, там будет ждать основной отряд. Некоторые ребята сюда ко мне приедут, по желанию, конечно, со мной отсюда начнут поход. Из Якутска тоже добровольцев наберу в свой отряд", – сказал Габышев.

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На этот раз по плану он собирается добираться на белом коне. Сторонники же его будут передвигаться на автомобилях.

"Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами – это тоже место силы всей России. Потом пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать. Так что побыстрее будет наш поход – я на коне, вы на технике", – добавил Габышев.

Отметим, 19 сентября 2019 года якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина", задержали на стоянке в Бурятии. По сообщениям СМИ, сторонникам шамана силовики не представились и не объяснили, что происходит. Подъехали "два автобуса с полицией", Габышева "скрутили и загрузили вместе с тележкой" и увезли в сторону Улан-Удэ. 20 сентября шамана Габышева, доставили в Якутск и поместили в психдиспансер.

В декабре 2019 года Габышев во второй раз отправился в Москву "изгонять Путина". На время эпидемии коронавируса его уголовное преследование прекратили, но 12 мая 2020-го в Якутске шамана еще раз задержали и увезли в психдиспансер. В июне 2020 года якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение в психоневрологический диспансер. Позже Александра Габышева признали политическим заключенным.