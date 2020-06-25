Шамана, который шел "изгонять Путина", правозащитники признали политзаключенным

Шамана, который шел "изгонять Путина", правозащитники признали политзакл...

Фото: Republic.ru

Правозащитный центр "Мемориал" призвал немедленно освободить Александра Габышева и полностью реабилитировать с возмещением вреда.

Якутского шамана Александра Габышева, который несколько раз пытался совершить поход в Москву, чтобы изгнать из Кремля "демона" Владимира Путина, признали политическим заключенным.

Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал".

Правозащитники утверждают, что власти начали препятствовать осуществлению Габышевым своих прав сразу после того, как он стал известен. Уголовное дело против шамана возбудили после митинга в поддержку членов его отряда, а госпитализировали мужчину после объявления о начале нового похода.

По мнению правозащитников, ни одно из установленных законом оснований принудительной госпитализации убедительно не доказано, а то, что следствие до сих пор не предъявило Габышеву обвинение по уголовному делу, свидетельствует в пользу его невиновности.

Правозащитный центр "Мемориал" призвал немедленно освободить Габышева и полностью реабилитировать с возмещением вреда.

Как ранее сообщал Фокус:

  • По сообщениям СМИ, сторонникам шамана силовики не представились и не объяснили, что происходит. Подъехали "два автобуса с полицией", Габышева "скрутили и загрузили вместе с тележкой" и увезли в сторону Улан-Удэ.