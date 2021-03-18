Якутського шамана, який зібрався вигнати Путіна, визнали неосудним

Зараз Габишев знаходиться в палаті психдиспансера, де, крім нього, — ще 25 осіб.

52-річного шамана Олександра Габишева, який навесні 2019 року йшов у Москву "виганяти Путіна", визнали неосудним, передає "Комерсант" із посиланням на координатора "Правозащиты Открытки" Олексія Прянишникова.

Такий вердикт чоловікові був винесений за результатами психолого-психіатричної експертизи, яку проводили в Якутському психоневрологічному диспансері. Вона відбулася в рамках кримінальної справи про напад шамана на росгвардійця.

На своїй сторінці у Facebook тиждень тому Прянишников повідомив, що Олександра Габишева за рішенням Верховного суду Якутії відправлять в психдиспансер.

"Саша тримається, незважаючи на препарати, палату, де лежать 26 осіб, і відсутність прогулянок", — додав він.

[ + – ] Правозахисник Олексій Прянишников Фото: Алексей Прянишников/Facebook

За його словами, захист шамана може клопотати про проведення повторної експертизи. Однак поки що рішення, як діяти далі, не ухвалене.

Імʼя якутського знахаря прогриміло після того, як він пішки вирушив до столиці Росії, щоб вигнати Путіна. Чоловік був упевнений, що президент РФ — породження темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався із сотнями водіїв, відео з його проповідями набирали більше мільйона переглядів.

Все закінчилося тим, що у вересні 2019 року поліція затримала чоловіка та відправила назад до Якутії. У грудні 2019 року Габишев вдруге відправився в Москву "виганяти Путіна". На час епідемії коронавірусу його кримінальне переслідування припинили.

12 травня 2020 року в Якутську шамана ще раз затримали і помістили в Якутський республіканський психоневрологічний диспансер, звідки виписали в липні, але змусили проходити диспансерне спостереження у психіатра.

У січні 2021 року він анонсував новий похід на Москву в березні. Про це він заявив в аудіозверненні, яке опублікував на Youtube-канал "Новини регіонів". Зрештою чоловік знову опинився в психдиспансері.

Правозахисники визнали Олександра Габишева політичним вʼязнем.