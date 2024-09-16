Шамани і містицизм: навіщо Путін насправді їздив до Монголії, — ЗМІ

Російський президент шанує не тільки православних священиків, які освячують ракети, а й звертається по допомогу до шаманів. З ними його познайомив колишній міністр оборони Сергій Шойгу.

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2 вересня Володимир Путін відвідав Монголію. Візит російського президента спричинив скандал, оскільки країна-учасниця Римського статуту мала заарештувати його після видачі ордера на арешт у березні 2023 року за незаконну депортацію дітей з України до РФ. Однак цього не сталося. А тепер російський журналіст Михайло Зигар у своїй колонці для німецького видання Spiegel запевняє, що Путін у Монголії відвідував місцевих шаманів.

І зараз у Москві циркулює чутка, що Путіну нібито було необхідне благословення шаманів на застосування ядерної зброї.

"Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, побоюючись прогнівити духів. І нібито повернувся з Монголії задоволений. Однак ця версія звучить як фантастика. Жодне з моїх джерел не може це підтвердити", — повідомив журналіст, але зазначив, що з шаманами Путін все-таки зустрічався.

Володимир Путін у Монголії

Вважається, що до шаманських практик Путіна привчив колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Поки його ще не відправили у відставку, Шойгу і Путін часто відвідували республіку Тива (або Тува), де шаманізм є офіційною релігією.

Зигар стверджує, що офіційно Путін з'явився в Монголію для участі у святкуванні 85-річчя збройного конфлікту між Монголією і Радянським Союзом з одного боку і Японією з іншого. Але візит був коротким і крім міжнародного скандалу жодного видимого ефекту не мав. Тож саме заради шаманів туди нібито їздив Путін.

Володимир Путін здавна відомий своїм особливим ставленням до містики. І, судячи з усього, він поєднує свій інтерес до містицизму з язичницькими традиціями.

Путін і шамани

Чутки про шаманів та їхній зв'язок із Путіними з'явилися вже давно. Також російські ЗМІ свого часу писали, що російський президент, окрім духовних практик, нібито ще пристрастився до нетрадиційної медицини. І приймав ванни з відвару пантів (молодих, повних кров'ю оленячих рогів).

Через інтерес Путіна пантові ванни й аналогічні нетрадиційні способи продовження молодості стали популярними і серед іншої кремлівської еліти.

Путін і Шойгу Фото: З відкритих джерел

Колишній член Ради Федерації РФ Сергій Пугачов 2022 року в інтерв'ю розповідав, що на дачі Шойгу були шамани, які нібито "передбачали майбутнє" і приносили жертви в присутності російського президента. Жертви в чутках також часто згадувалися: нібито Шойгу і Путін спалювали верблюдів, а шамани для Путіна принесли в жертву орла.

"Вони проводили шаманські обряди на Горбатій горі з Шойгу в однакових костюмчиках. Там, кажуть, навіть спалили кілька верблюдів, щоб Путін не втратив залишки свого здоров'я", — розповідала екс-депутатка російської Держдуми від путінської партії "Единая Россия" оперна співачка Марія Максакова.

Путін і Шойгу

Те, що шамани й справді стали популярними в РФ, свідчить і той факт, що колишній топ-менеджер "Лукойлу" Олександр Суботін, який помер 2022 року, помер, коли шаман Магуа з Митищ ввів йому отруту жаби, намагаючись вилікувати того від похмілля.

Путін і святі старці

Кілька років тому Путін в одному зі своїх публічних виступів зробив дуже дивний жест. Намагаючись пожартувати, він раптом згадав у розмові диявола, а потім інстинктивно перехрестив рот.

Це досить звичайний жест для XVIII століття. Зараз у Росії цим уже ніхто не займається. Але російський президент, окрім шаманів, захоплюється також і містичним православ'ям і часто відвідує старців із Валаамського монастиря, де, мабуть, і підхопив архаїчний жест.

Путін і Шойгу Фото: РИА Новости

Втім, пустельників у Валаамському монастирі винищили за часів СРСР, тож зараз там нібито мешкають колишні співробітники КДБ, з якими Путіну вельми комфортно, як колишньому ж розвіднику.

Історичні паралелі: Путін і Гітлер

Містичні практики та інтерес до язичництва й окультизму споріднюють Володимира Путіна і лідера нацистів Адольфа Гітлера. Той, як відомо, не був християнином, бо вважав, що священики забирають у нього паству. Натомість він вважав Ісуса арійцем і заперечував єврейські витоки християнства. Однак був зацікавлений у символізмі та сакральності деяких реліквій. А його соратник Генріх Гіммлер разом із засновником організації "Аненербе" всерйоз займався давньонімецькою міфологією, нумерологією та окультизмом.

Зигар зазначає, що Путін перед початком повномасштабного вторгнення в Україну багато консультувався з різними містиками, і всі вони запевняли його у військовій перемозі.

Джерела повідомляють, що на одному з перших ритуалів, організованих для Путіна, співробітникам його адміністрації не сподобався зовнішній вигляд учасників церемонії: шамани, за чутками, були занадто молодими і недостатньо респектабельними. Тоді, мабуть, було вирішено замінити їх акторами, які добре знали ритуал. Церемонія пройшла видовищно, всі залишилися задоволені.

Якутський шаман Габишев

Утім, варто зазначити, що не всі шамани до душі Володимиру Путіну. Так, якутського шамана Габишева, який йшов до Москви виганяти "злого духа-Путіна" з Кремля, заарештували, помістили в психіатричну клініку й оголосили "неосудним".