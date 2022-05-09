Лікувався отруйною жабою від похмілля: помер колишній топменеджер "Лукойлу" Олександр Суботін

Один з екскерівників російського нафтового гіганта вирушив лікуватися до шамана. Йому зробили надріз на шкірі та капнули отруту жаби. "Фахівець" запевняв, що після блювання мільярдеру стане краще, але вийшло навпаки.

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Колишній топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін помер у Митищах після проведення антипохмільного сеансу з шаманами. Про це пише у Telegram видання Mash.

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Шаман Магуа та його дружина, за інформацією журналістів, приймали клієнтів у приватному будинку та пропонували лікування отруйною жабою. Потерпілому надрізали шкіру та капали отруту жаби. Після блювоти йому мало стати краще.

Магуа, за даними видання, практикував виклик духів, жертвопринесення звірів і купав клієнтів у півнячій крові.

Видання зазначає, що Суботін знав давно сімейство Магуа та часто користувався їхніми послугами. У процесі лікування похмілля йому зненацька стало погано — заболіло серце. Шаман не викликав швидку, дав потерпілому корвалол і поклав спати у підвал.

[ + – ] Суботін часто користувався послугами шаманів

"Серед окультної мішури російський мільярдер помер. Подружжя-шамани, що приїхала поліції, сказали, що з померлим просто дружили. Стало погано Олександру від отруйних жаб або від чогось іншого — незрозуміло, але скоро в цьому розбереться слідство", — йдеться в повідомленні.

Джерела російського каналу Ren.tv стверджують, що Суботін кілька днів пив не припиняючи. Його дружина поїхала на батьківщину та просила друзів доглянути за чоловіком. При похмільному синдромі йому стало погано із серцем, це спричинило смерть.

Тіло Суботіна знайшла в кімнаті на цокольному поверсі подруга його дружини — він лежав на ліжку і поряд був флакон із Корвалолом. Офіційно про смерть Суботіна ще ніхто не повідомляв.

Хто такий Олександр Суботін

Олександр Суботін обіймав посаду члена правління ТОВ "Торговий дім Лукойл". Це рідний брат колишнього віцепрезидента "Лукойлу" Валерія Суботіна.

Після роботи в "Лукойлі" Олександр Суботін став власником "Нової транспортної компанії" (НТК). Офіс НТК був у місті Висоцьк на березі Фінської затоки. Суботін-молодший був дуже заможною людиною, власником мільярдного статку.

Зазначимо, що рада директорів найбільшої в Росії нафтової компанії Лукойл у березні цього року виступала за припинення бойових дій в Україні.

Співвласник "Лукойлу" Вагіт Алекперов після початку повномасштабного вторгнення почав втрачати мільярди доларів через санкції Заходу. Він був змушений сховати у Чорногорії свою яхту.