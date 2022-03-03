Російська компанія "Лукойл" виступила за припинення бойових дій в Україні

У компанії стверджують, що конфлікт повинен бути вирішений шляхом переговорного процесу та дипломатичними засобами.

Рада директорів найбільшої в Росії нафтової компанії "Лукойл" заявила, що виступає за припинення бойових дій в Україні. Керівництво компанії співчуває всім, кого торкнулася ця трагедія, йдеться в заяві Лукойл, опублікованій Interfax.

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"Рада директорів ПАТ "Лукойл" висловлює своє занепокоєння з приводу трагічних подій, що продовжуються в Україні, і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія. Ми виступаємо за якнайшвидше припинення збройного конфлікту і повністю підтримуємо його вирішення шляхом переговорного процесу", — йдеться в заяві представників компанії.

Співвласник "Лукойлу" Вагіт Алекперов з 24 лютого втрачає мільярди доларів через західні санкції, пов'язані з війною Росії проти України. Свою яхту Алекперов сховав від санкцій у Чорногорії.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії через санкції можуть закритися всі кінотеатри — немає репертуару для показу. Крім того, через західні санкції багато російських автомобілістів залишаться без запчастин.