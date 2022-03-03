Российская компания "Лукойл" выступила за прекращение боевых действий в Украине

В компании утверждают, чт конфликт должен быть разрешен путем переговорного процесса и дипломатическими средствами.

Совет директоров крупнейшей в России нефтяной компании Лукойл заявил, что выступает за прекращение боевых действий в Украине. Руководство компании сочувствует всем, кого коснулась эта трагедия, говорится в заявлении Лукойл, опубликованном Interfax.

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"Совет директоров ПАО "Лукойл" выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия. Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами", — сказано в заявлении представителей компании.

Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с 24 февраля теряет миллиарды долларов из-за западных санкций, связанных с войной России против Украины. Свою яхту Алекперов спрятал от санкций в Черногории.

Ранее Фокус сообщал, что в России из-за санкций могут закрыться все кинотеатры — нет репертуара для показа. Кроме того, из-за западных санкций многие российские автомобилисты останутся без запчастей к своим автомобилям.